韩国瑜：没法参加初选 但若中央党部有其他安排将予以尊重

国民党主席吴敦义与高雄市长韩国瑜的“吴韩会”今天（30日）下午3时登场，在交谈半小时后，韩国瑜会后说，他身为高雄市长，身负对市民的责任没办法参加党内初选，“但若中央党部有其他安排，需要韩国瑜做各种安排，甚至民调等，他予以尊重”。

据台湾中时电子报报道，韩国瑜的表态等同于“愿意被动参加初选机制”。

中时电子报也报道，在会后在中央党部中山厅的记者会上，由国民党文传会代理主委程美华、四名党中常委姚江临、李昭平、曾文培、李德维，高雄市新闻局长王浅秋陪同，韩国瑜提出吴韩会后四点声明。

声明分别为：第一、他对吴主席提名他到高雄市当党部主委、参选高雄市长，表达感谢；第二、2020大选应集中一切力量团结保护中华民国；第三、现况总统大选的民调，身为高雄市长，他肩上有市民期待，没有办法参加；第四、如果中央党部以及中常会有其它方式，需要韩国瑜来做各种安排，甚至民调等等，予以尊重。

韩国瑜再度强调，如果中常委有新的提名办法把他放进去，他予以尊重，“其它我不适合多言”。他也强调，会谈气氛融洽，都是老长官、老朋友，大家一见面一沟通就很融洽。

被问到这次是否与吴敦义去年选后首次碰面，韩国瑜回应，中间还见过一到两次面，甚至党部主委交接也与吴主席见过面。他强调，自己目前没有看到新的提名办法，党中央征召将来是主动或被动，有多少人数参选，他都不清楚；至于是全民调、排比，或党员投票等，他认为都是“技术性问题”，他表示“统统尊重”。