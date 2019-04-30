民调胜出就为台湾参选？韩国瑜：假设还不存在

高雄市长韩国瑜今天（30日）下午3时与国民党主席吴敦义“吴韩会”结束后，立刻赶赴前总统马英九主持的“重振台湾竞争力会议”，被问到如果民调胜出会不会为了台湾参选时，韩国瑜表示，这个假设现在还不存在，因为整个党的规划也还没定案。

据台湾中时电子报报道，“重振台湾竞争力会议”被外界视为初选前哨战，有意参选总统的前新北市长朱立伦、鸿海董事长郭台铭、前台北县长周锡玮以及被动参选的韩国瑜都出席，就经济论坛发表看法。

对于韩表态不参加初选民调，但尊重党中央的安排，被解读是同意被动参选，朱立伦被问及此事，他认为是“好事”，要把所有最强的推出来，国民党一手好牌要胜过民进党一手烂牌，“我是正面期待，大家能够比好不比烂，国民党要提的都是好政策，要为台湾打拼为年轻朋友找新出路。”

郭台铭则称赞韩国瑜落实“政治为经济服务”，以市长之尊到各地接订单，“不只需要一个韩国瑜，需要千千万万个韩国瑜”，但他话锋一转表示，关键在建立平台，毕竟经营国家跟作为市长有不同的格局，每个人时间都有限，应该搭建平台让年轻人发展的环境，这是他的理念。

对于韩被动参选，郭台铭说，国民党人才济济，都是国家的栋梁，但是他认为必须要能够让所有候选人在民调之前，能够参加各种政策的论述，或是参加治国理念方针的表达，做民调前让大家了解候选人的政策主张，这样的民调才会更清楚贴近民意，证明国民党推人选是公平且程序正义的过程。