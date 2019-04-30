河南厂区去年发生火患致11人死 12人被刑事拘留

中国河南省一家农牧业公司的厂区去年12月发生火灾，造成11人死亡，12名嫌犯被刑事拘留。

据中国澎湃新闻今天（30日）报道，应急管理部去年12月17日通报，当日11时11分，河南省商丘市华航现代农牧集团有限公司厂区发生火灾，造成11人死亡。应急管理部派工作组赶赴事故现场，指导协助地方全力做好应急救援和调查处理工作。

华航现代农牧产业集团有限公司“12·17”重大火灾事故调查报告前天在河南省应急管理厅官网发布。经调查认定，该起重大火灾事故是一起生产安全责任事故，12名犯罪嫌疑人被采取刑事拘留措施，19名责任人员被给予党纪政务处分、诫勉谈话、批评教育等相应处理。

调查报告认定，该起事故直接原因为，气焊切割作业人员张德安在不具备特种作业资质、未履行动火审批手续、未落实现场监护措施、未配备有效灭火器材的情况下，违规进行气焊切割作业，在切割金属管道时，引燃墙面保温材料并蔓延扩大，燃烧产生的高温有毒烟气导致11名人员死亡。

报告显示，导致火灾蔓延扩大并造成人员伤亡的原因为，事故建筑墙体、顶板大量使用聚苯乙烯、聚氨酯等易燃可燃建筑保温材料。此类材料热解快、燃点低，被气焊作业引燃后，蔓延速度极快，同时产生如一氧化碳、氰化氢等大量高温、有毒烟气，导致被困人员死亡。

此外，河南省华航现代农牧产业集团，河南千盛食品有限公司，漯河市日昇鑫贸易有限公司，商丘市城乡一体化示范区公安消防部门、安全监管局、社会事务局、平安街道办事处等企业、单位也被认定负有间接责任。

调查报告写明，因涉嫌重大责任事故罪，商丘市公安局开发区分局已对含华航农牧公司董事长葛玉岭和气焊工张德安在内的12名犯罪嫌疑人采取刑事拘留，其中施工人员3人，企业管理人员9人。

另据调查报告显示，依据有关规定，建议对六个单位的19名责任人员给予相应处理，其中给予党纪政务处分14人、诫勉谈话三人、批评教育两人。