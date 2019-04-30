中国自然资源部两研究所成员 斯里兰卡连爆案中遇难

中国自然资源部的一家研究所今天（30日）在网站上发布关于该所科考队员在斯里兰卡爆炸事件中遇难受伤情况的说明，确认两名科考队员李大伟、王立伟不幸遇难，另有一人受伤。此外，网站页面已显示为黑白。

据中国《新京报》报道，说明称，北京时间2019年4月19日，由自然资源部第一海洋研究所派出的李大伟、王立伟、段永亮三位科考队员抵达斯里兰卡科伦坡，准备参加由中国科学院南海海洋研究所组织的下一航段调查工作。当地时间4月21日早上8时45分左右，科伦坡等地连续发生爆炸事件，李大伟和王立伟在爆炸中不幸遇难，段永亮不幸受伤。

据悉，斯里兰卡爆炸事件于4月21日发生后，中国自然资源部迅速启动处置救援程序，在中国外交部统一指导下，在广东省委省政府、山东省委省政府、青岛市委市政府的支持下，同中国科学院成立联合应急工作小组，积极开展相关救治和处置工作，并第一时间将相关情况告知家属和有关单位。

研究所随后连续派出工作人员陪同家属赴斯里兰卡开展善后和救治工作。在中国驻斯里兰卡大使馆和斯里兰卡政府帮助下，全力寻找失联人员和救治伤员。

据说明，目前，受伤的科考队员情况稳定，已由专门小组和医护人员陪同回中国进行康复治疗。下一步，自然资源部海洋一所将全力做好各项善后事宜，并在专业医生指导下做好家属心理疏导工作。

中科院南海海洋所27日也在微信上公布，该所两名职工在斯里兰卡连环爆炸案中遇难。