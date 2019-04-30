网民称实习生虐猫还听着惨叫声笑 腾讯：如查实将终止其实习

有网民今天（30日）在微博举报，声称有一名腾讯实习生兼合租人趁她不在家时，虐待她的宠物猫，那名合租人则站在一旁听着猫的惨叫笑。腾讯随后回应称，如果事件属实，将终止该同学的实习工作。

据来自微博的消息，这位名叫“vseacuvuenm”的网民称，4月27日在她去泰国旅游不在家期间，合租人在凌晨1到2点，一个多小时在各种追赶、殴打、欺凌取乐她的猫。

这位网民称，合租人“非常凶狠足力的踢踹、殴打几十次我那没有一点反抗能力的小猫，甚至提着它的尾巴不放下来听着我的猫惨叫取乐三分半钟之长！”

她也指合租人把猫关在猫砂盆里10多分钟有余，将活动门抵住电视柜又拿靠枕塞住缝隙让猫咪无法出来无法呼吸，“她就站在一旁听着猫的惨叫笑！把猫按在沙发上掐住脖子，一边自己发出兴奋的令人毛骨悚然的尖叫！”

这位网民说，她已经将这一系列令人发指的虐猫行为通过在客厅一角的摄像头全程记录下来，并附上gif截图，以此为证。

这位网民也声称，合租人对此事毫无歉意，事发时她立即电联，合租人不接，甚至按掉继续虐猫，“理智沟通她也表示就是要打猫，报警随便的挑衅态度”。在相关部门调解后依旧毫无愧疚，从未真诚道歉。

腾讯公司随后在微博上公布，正在向当事网民及实习生进一步了解情况，如核实，公司将终止实习生的实习工作，同时为实习生提供心理辅导上的帮助。