蓝营最新民调：韩国瑜支持度大幅提升

高雄市长韩国瑜昨天（4月30日）参加“吴韩会”，表示虽不参加国民党总统初选但尊重党中央安排。《旺旺中时媒体集团》最新民调显示韩流支持度瞬间大爆发，不仅在党内大幅领先鸿海董事长郭台铭17.9个百分点；若单挑蔡英文或赖清德也都领先约15个百分点。尤其，若柯文哲也参赛，韩依旧是稳定领先。

据中时电子报报道，韩国瑜于昨与党主席吴敦义会面，做出“党部安排予以尊重”结论，旺旺中时旋即针对各类赛局进行民调。

综观数据发现，尽管韩国瑜持续遭府院党围剿，也刚历经国民党内斗，但在国民党初选部分，当民众被问到支持国民党哪位想选总统的人，韩国瑜以34.2%的支持度，遥遥领先郭台铭的16.3%、王金平的11.%、朱立伦的7%。

若以政党倾向交叉分析，会发现有高达60.2%的“泛蓝”选民挺韩，仅19.5%挺郭；“中立”选民有25.8%挺韩，14%挺郭。特别的是，“泛绿”选民有16%挺郭台铭，显示郭的支持度，恐有一定比例是来自对手阵营的策略性表态。

接著，在“两强对决”局势下，若国民党推韩国瑜上阵，民进党是派蔡英文，两人支持度分别为韩49.6%、蔡30.4%，双方差距19.2个百分点；若民进党改派赖清德，支持度则是韩47.2%、赖32.9%，双方差距仍有14.3个百分点。

但假若国民党候选人从韩国瑜换成郭台铭，在对上蔡英文时，两人支持度分别为郭45.6%、蔡30.3%，蓝、绿差距缩小至15.3个百分点；若对上赖清德，支持度则是郭43%、赖33.1%，蓝、绿差距缩小至9.9个百分点。显示郭台铭若出线，民进党守住政权机会将大增。

引发关注的是，对2020拉弓不射箭的柯文哲，尽管持续透过“批绿打蓝”战术，企图激化选民对蓝绿的恶感，但民调显示，但在柯也参选的“三咖督”局势下，若国民党推韩国瑜，在“韩vs.蔡vs.柯”情况下，支持度依序为韩国瑜41.1%、柯文哲25%、蔡英文20.9%，韩领先柯逾15个百分点。

而在“韩vs.赖vs.柯”的情况下，支持度依序为韩国瑜40.1%、柯文哲25.4%、赖清德21.1%，韩同样领先柯近15个百分点。

这项数据显示出柯文哲若参选，不仅未能改变韩国瑜大幅领先的态势，反而与民进党陷入谁是吊车尾的困境。换言之，柯若无法扭转人气滑落的劣势，参选契机恐正快速流失。