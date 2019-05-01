知情人士：韩国瑜脱口“就做民调看谁较高”

“吴韩会”昨日落幕，高雄市长韩国瑜对党有意主动将其纳总统初选松口“予以尊重”。国民党中央最快可望下周常会通过总统提名特别办法，让韩能主动进总统初选民调。知情人士透露，昨天会谈结束，韩也提到“到时候就做民调看谁比较高”。

据联合新闻网报道，挺吴派中常委曾文培也表示，身为高雄市长，韩国瑜不可能主动表达参与总统初选，但在党重返执政期待下，韩其实已没有不选机会，韩昨表示“尊重”未来常会决定，也就是“OK的意思”，等同接下常委上周常会主张“主动征召韩国瑜初选”的球。

上周常会提案要求主动征召韩国瑜纳入总统初选平民调评比的曾文培说，既然韩已同意，有意参与总统初选的新北市前市长朱立伦、鸿海董事长郭台铭昨天也没有表达反对，现在只有立委王金平表达异议，在服从多数原则下，初选采全民调几成定局。

至于昨天挺吴派中常委姚江临、曾文培、李德维与李昭平4人陪韩国瑜开“吴韩会”会后记者会，是否暗示吴敦义支持意向？挺吴派常委表示，昨天画面只是证明吴没“卡韩”想法，但挺吴派常委陪韩开记者会，不能直接解读吴敦义有特定支持对象。

知情人士则还原，昨天四位挺吴派中常委是临时起意前往党中央了解“吴韩会”，还先到停车场接韩国瑜上楼至“吴韩会”会场。只不过到会场后，原本韩邀四人也一起与会，但四人坚持在外等候结果，但当时即有主动告知会后记者会可陪同。

该知情人士说，韩国瑜昨天的说法，等于正面回应包含姚江临、曾文培与李昭平等主动征召韩国瑜加入总统初选、全民调提案，挺吴派常委陪韩开记者会并无不妥。

有知情人士更透露，昨天吴韩会后，挺吴派常委们陪韩国瑜下楼时，肯定表示昨天吴韩会“这样的结果”很好，韩则回以感谢常委上周提案，还脱口而出表示，这样“到时候就做民调看谁比较高”，间接透露已做好被动参与总统初选准备。