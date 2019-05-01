以恋爱结婚为名实施诈骗 重庆警方捣毁特大网络主播诈骗团伙

重庆市公安局公布，重庆万州警方捣毁一个特大通讯网络诈骗窝点，嫌疑人通过网络直播，对中青年男性网友实施诈骗，中国各地数千人被骗。警方已抓获犯罪嫌疑人58名。

据中新社报道，重庆万州区公安局钟鼓楼派出所此前接到民众反映称，某网络公司员工上班内容是与多名男网友聊天谈恋爱，有诈骗嫌疑。获得线索后，警方立即对这家名为“重庆嗨玩网络科技公司”的公司进行摸排走访。

经过一段时间调查，民警发现这家网络科技公司是一个由多人组成的通讯网络诈骗犯罪团伙。该公司人员通过网络直播平台和社交软件，以谈恋爱、结婚为幌子，对男性网友实施诈骗。掌握了该诈骗团伙犯罪证据后，专案组民警对涉案人员实施突袭抓捕。警方共抓获犯罪嫌疑人58名，扣押涉案电脑70余台、手机100余部。

警方调查得知，这家网络科技公司由法人黎某带领公司骨干成员别某、胡某共同运营。公司招聘有“主播”和“业务员”，分工协作实施诈骗。女“主播”通过网络直播吸引男网友观看。“业务员”则通过社交软件物色中青年男性网友，再以“主播”身份与他们聊天交往。“业务员”通过固定“话术”与受害人建立恋爱甚至是婚姻关系，引诱网友到网络直播间充值，给“主播”送礼物，从而达到诈骗财物的目的。

经初步查实，涉案公司通过上述方式共向数千人实施诈骗，受害人遍布中国各地。该团伙仅半年时间内，诈骗金额就近300万元人民币（约60万新元），其中一名受害人被骗金额高达40余万元人民币。

目前，58名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。