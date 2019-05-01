香港法定最低工资上调至每小时37.5港元 惠及6至7万人

香港特区政府劳工处今天（5月1日）宣布，由当日起，法定最低工资水平由每小时34.5港元（5.98新元）调升至每小时37.5港元。

中新社报道，根据香港《最低工资条例》，雇员不论是月薪、日薪、时薪、件薪、长工、临时工、全职或兼职等，也不论是否按《雇佣条例》的连续性合约受雇，他们均受到法定最低工资的保障。

香港最低工资委员会1月曾发文指出，根据特区政府统计处的数据，并假设2019年上半年香港经济按年实质增长2.5%至3.5%，粗略估算2019年上半年实施新法定最低工资建议水平前，赚取每小时工资低于37.5港元的雇员人数（即调整前涉及雇员人数）约为6.15万人至7.55万人，占全港雇员总数2.0%至2.5%。

残疾雇员亦同样受到法定最低工资的保障，《最低工资条例》亦提供特别安排，让他们有权选择进行生产能力的评估，从而厘定他们应获得不低于法定最低工资的薪酬，抑或收取按生产能力厘定的工资。

此外，《雇佣条例》规定雇主记录雇员总工作时数的每月金额上限，亦自当日起由14100港元提高至15300港元。当就个别工资期须支付的工资少于每月15300港元时，雇主须备存雇员于该工资期的总工作时数记录。

此外，特区政府劳工处当日推出措施，优化“工作试验计划”，以加强协助在寻找工作方面有困难的求职人士。该计划安排求职人士到参与机构进行为期一个月的工作试验，以提升其就业竞争力。