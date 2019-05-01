韩国瑜：我选择一切为公这条路

高雄市长韩国瑜今天（1日）下午到世新大学演讲，世新校友、夫人李佳芬也陪同到场。韩国瑜以“英雄、枭雄、狗熊”三种分类勉励学生，选择当一切为公、没有私心的英雄。媒体会后追问，是否会是2020年的英雄，韩表示，此时此刻他做任何事，“已经完全参透了，我必须选择一切为公的这条路，”并表示，不会有自己私人的利益想法在里面，就是一切为公。

对于最新民调，韩国瑜支持度大赢蔡英文、行政院前院长赖清德，甚至鸿海董事长郭台铭，韩国瑜表示，他还是把分内工作做好，尤其台风季节即将来临，防汛工程要赶快强化，他特别担心公共安全问题，许多投资者来高雄视察，市府也要提供更好的投资服务，要赶快拉回高雄。

韩国瑜下午在世新大学一个多小时的演讲，分享自己一路走来的心路历程，并以自己的人生座右铭“复杂的脑，单纯的心”勉励学生，面临任何复杂挑战的人生竞赛，如果欲望太多，价值观也会有所改变，遇到无法解决的问题，心就随着面临状态跟着改变。

在问答环节，有学生质疑韩国瑜曾主张“经济100分，政治0分”在对外签订大量订单合约，是否会受政治因素钳制？韩国瑜表示，市府在订单设计上完全没有政治考量，去年香蕉、凤梨爆量，销量非常惨，他要问“把东西卖出去和卖台有什么关系？”