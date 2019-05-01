民进党总统初选政见会及民调时程5月22日定案

据联合新闻网报道，针对民进党总统初选，民进党中常会今天（1日）决议，授权“五人协调小组”持续协调至5月22日，待5月22日立委初选公告后，再进行政见会及民调。至于民调执行方式、时间等各项事务性协调，待5月22日中执会通过后才会定案。

换言之，原先党部提出的“2020年第15任总统提名初选选务工作日程”报告案，时程按报告案内容再与双方参选人进行协调。因此，报告案原先所列的政见会及民调进行的日程，今天并未定案。

民进党秘书长罗文嘉在常会后举行记者会，宣布今天中常会的四项决议：

一、依据4月10日中执会决议，总统初选五人协调小组至5月22日应继续进行协调。

二、5月22日立委初选公告后，进行2020第十五届总统提名政见会及民调程序，时程按报告案内容再与双方参选人进行协调。

三、政见会及民调应进行之各项事务性协调请组织部、新闻部、民调中心于5月22日前按所需时间提前开始协调完成。

四、以上相关时程，5月22日中执会通过后实施。

有关决议中的第二项，易让外界误解。民进党表示，政见会及民调程序等都是在5月22日前与双方参选人协调，协调的结果于5月22日中执会通过后实施。