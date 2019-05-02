中国科学家在安徽发现30万年前古人类化石

一支由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所及地球环境研究所成员等组成的研究团队，通过对位于安徽省东至县的华龙洞进行连续五年的系统发掘，发现距今约30万年的古人类化石30余件，并研究揭示这一时期东亚大陆人类已经出现向早期现代人演化过渡的趋势，提供了东亚地区人类演化区域连续性以及从古老型人类向早期现代人演化过渡的新证据。

据中新网昨天（5月1日）报道，中国科学家完成的这一重大古人类化石发现及研究成果论文，近日已获《美国国家科学院院刊》发表，为深入探讨东亚古人类演化模式提供了新的证据。华龙洞也成为继周口店之后，在中国发现的出土人类化石最为丰富、并包含石器及其他古人类生存活动证据的综合性古人类遗址。

研究团队2013年以来对华龙洞进行连续系统发掘，先后发现30余件古人类化石（代表约16个古人类个体，其中编号为华龙洞6号的头骨保存最为完整）、100余件古人类制作使用的石器、40余种哺乳动物化石，还发现动物骨骼表面切割、砍砸痕迹等反映古人类生存行为的多种证据。通过铀系测年、动物群组成分析及地层对比等多种方法综合研究，古人类化石年代确定为距今33.1万至27.5万年之间。

研究团队对华龙洞人类化石进行细致研究并与世界范围内古人类化石及数据进行对比，研究发现：距今约30万年的华龙洞人类头骨、下颌骨和牙齿呈现与东亚中更新世直立人、更新世晚期人类及现代人类相似的混合特征。华龙洞人类头骨具有一系列与周口店等东亚更新世中期人类一致的原始特征，并与多数中国更新世人类化石特征相似，体现了东亚地区更新世人类演化的区域连续性总体趋势。

同时，华龙洞人类头骨、下颌骨和牙齿化石还呈现出一些与更新世晚期人类及现代人相似的特征，从而揭示这一时期东亚大陆人类已经出现向早期现代人演化过渡的趋势，也为东亚地区人类演化区域连续性以及从古老型人类向早期现代人演化过渡提供了新证据。

研究团队表示，距今30万至13万年的中更新世晚期是东亚古人类演化的重要时间段，直立人消失与古老型智人繁盛、演化多样性与不同古人类成员出现以及古老型人类向早期现代人演化等一系列重要事件都发生在这一时期。长期以来，古人类学界对支持东亚古人类连续演化以及现代人当地起源的化石形态特征一直存在争议。目前对华龙洞人类化石的初步研究，已提供了论证东亚古人类演化的新证据，标志着中国学者在人类演化研究领域取得又一项突破性成果。

据了解，华龙洞古人类生存行为信息主要来自石制品和人类对动物资源的利用，研究团队未来对华龙洞石制品、动物化石及痕迹标本的深入研究，将进一步揭示该遗址性质及古人类对生态环境的适应策略等多方面信息。