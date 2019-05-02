成都一游乐园发生事故致二死12伤

据四川在线消息，1日17时许，位于成都市天府新区太平镇东分路前进村3组的室外游乐场——“孩子的院子”发生安全事故。

成都天府新区太平街道办事处于2日凌晨就此事件发布通报称，这是一起游客冲出滑梯防护设施的事故，共造成14人受伤（成人8名，未成年人6名），目前已有两名成人伤者抢救无效死亡，其余12名游客正在医院接受救治。

据新京报报道，2日凌晨，记者从“孩子的院子”微信公众号看到，该公众号已发布闭园通知，通知称，从2019年5月2日起闭园升级整改，暂停接待游客，具体开园时间另行通知。