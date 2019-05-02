“五一”道路拥堵严重 上海女子自驾去杭州三个小时没出城

昨天是中国“五一”小长假的首日，连休四天的假期让游客出游需求十分旺盛。此次“五一”假期，高速公路对7座以下小客车免收通行费也刺激了自驾出游的人群。上海多条出城高速路也出现了程度不一的拥堵，有游客花了整整7个小时才从上海开到杭州。

据上观新闻报道，昨天早上8点，市民高小姐开车出城准备前往杭州旅游。令她始料未及的是，无论是出城高架还是高速都拥堵严重。直到中午近11点，她还被堵在G60沪昆高速上一动不动，导航屏幕上显示前方道路堵成了暗红色（严重拥堵）。抬头一看旁边“松江新城”的指示牌，她发现花了三个小时还没有走出上海地界。

直到下午3点，高小姐和家人历经7小时的漫漫高速路才终于抵达杭州。

在上海市内，各大景点和人民广场旅游出发点、上海旅游集散总站等，也迎来了大批出行的客流。上海景区实时客流数据系统显示，昨天下午16:11分，包括迪士尼乐园、星愿公园、奕欧来精品度假村等在内的上海国际旅游度假区客流人数达到53000人以上，上海野生动物园客流达24000人以上，科技馆客流达9200余人，达到瞬时最大承载量的近七成。此外，上海博物馆、上海动物园、上海共青森林公园均迎来了大客流。其中共青森林公园客流一度达到23000人，超过21000人的瞬时最大客流承载量。