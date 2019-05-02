美军促国会通过国防预算以应对中俄挑战

（早报讯）美国新财年国防预算在国会遭遇挑战。掌管国会众议院的民主党人对五角大楼在提交预算时，将数额庞大的支出计划归类为海外应急行动经费提出强烈质疑。但军方领导人警告说，中国和俄罗斯正利用美国的国防预算争执迅速发展军力，威胁美国利益。

美国之音报道，深具权力的众议院拨款委员会国防小组委员会在当地时间星期三举行听证会，国防部和军方最高官员都有出席。国防小组委员会主席、民主党人维斯克洛斯基在听证会中措辞强硬地说，行政当局将1000多亿美元预算纳入海外应急行动经费以躲避预算控制法的做法“冒犯”了他。

列席听证会的拨款委员会主席罗伊也说，她“非常担忧”白宫和五角大楼以海外应急行动经费为名申报巨额预算的做法。

美国国防部今年3月宣布向国会申报总额7183亿美元（约9766亿新元）的2020财政年度国防预算，其中1650亿美元（约2243亿新元）被归类为海外应急行动经费。五角大楼官员当时说，这一新预算将为美国与中国和俄罗斯的大国竞争迈出坚实的一步。

国防部代理部长沙纳汉在星期三的听证会上警告，如果按照2011年通过的《预算控制法》（Budget Control Act）对国防部实施“自动减支”（sequestration），美军会再次受到重大打击。