研究发现：16万年前人类已登上青藏高原

“古人类的一支——夏河丹尼索瓦人16万年前已登上青藏高原，并成功在那里生活。”中科院院士陈发虎团队对甘肃夏河白石崖溶洞中发现的一枚长约12厘米的丹尼索瓦人右下颌骨化石进行研究后发现。2日凌晨发表于《自然》杂志的该成果，将人类在青藏高原活动的时间从4万年前推至16万年前。

据光明日报报道，2010年，陈发虎团队开始对这枚人类右下颌骨化石展开研究。 “它有两颗完整的牙齿，牙齿较大而且原始，代表了一个13岁至18岁的青少年个体。”陈发虎院士、兰州大学资源环境学院副教授张东菊和德国马克斯·普朗克进化人类学研究所教授让-雅克·胡布林(Jean-Jacques Hublin)作为共同通讯作者，在论文中及接受媒体采访时如此描述这块古人类下颌骨。

“这枚化石未保存古DNA信息。”张东菊说。此后，兰大博士生夏欢与哥本哈根大学、德国马普演化人类学研究所研究人员对化石进行了古蛋白分析，发现该化石在遗传学上与丹尼索瓦洞的丹尼索瓦人亲缘关系最近，可确定为青藏高原的丹尼索瓦人，称为夏河丹尼索瓦人。

“这是截至目前发现体积最大的丹尼索瓦人化石，化石外包裹着一层碳酸盐，经台湾大学教授沈川洲对碳酸盐包裹体进行铀系测年显示，该化石最迟形成于16万年前。”张东菊说，通过对化石进行颌骨和牙齿形态分析，确认其为中更新世古老型智人的一种。

此前研究显示，现代智人于3万~4万年前到达青藏高原。此次研究表明，可能携带了适应高寒缺氧环境基因(EPAS1)的丹尼索瓦人，先于现代智人来到青藏高原，且在第四纪最大冰期成功生活在寒冷缺氧的高海拔区域，为进一步揭示现代藏族和夏尔巴人群的高海拔环境适应基因来源提供了新线索。