社媒帐号关闭一天后重启 朱立伦：要让小编休息

已表态参选总统的前新北市长朱立伦昨天（5月1日）凌晨起关闭面簿等官方社媒帐号，引发是否退选的联想。朱立伦今凌晨重新开启社群平台，并公布答案，原来是为了劳动节让网络小编休息一天。

据台湾《自由时报》报道，朱立伦在面簿发文说“不好意思！让大家担心了”，并解释因为昨天是五一劳动节，他想先跟他办公室的所有工作同仁还有几位小编说声谢谢，“你们真的辛苦了”。

朱立伦说，大家都晓得，选举其实是没太多休息时间的，但当他知道他办公室的小编们不管是半夜还是清晨，都得随时待命回覆网民留言，他办公室其他同仁也一样，牺牲陪伴家人的时间，几乎没有假日没得休息，他还是很心疼、很不舍。

朱立伦强调，他觉得五一劳动节最好的方式，就是不跟同仁联络。所以他决定让同仁好好地、彻底地休息一天，将所有社群平台关闭24小时，一来让小编们真正的休息，二来他想请大家借此反思，在台湾有严重的超时工作问题，应该认真看待，彻底改变。劳工不过劳，就从重视大家的休假开始。

朱立伦说，台湾有许多劳工朋友，上班时工作下班后待命，人人都成责任制，老板、主管随时（通过社交平台）Line就得随时回，谁能真的已读不回。他说，许多年轻人无奈地说：一个手机讯息声，可能造成家庭撕裂与纷争，这些话听在他耳里，都很沉重

朱立伦也说，重视劳工朋友就该从重视劳工休假开始，劳动节不该只是劳工节，各行各业工作的朋友，都该拥有合理的休假与薪资，让劳动节未来成为台湾所有工作者，共同的假日。足够的休息不但让企业更有效率，也才是真的照顾劳工。