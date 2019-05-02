农业农村部：中国猪价已提前进入上行周期

据新华社报道，中国农业农村部监测显示，2019年第17周（4月22日至26日），16省（市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤20.14元，环比上涨1.1%，同比上涨46.3%。根据综合研判，中国猪价已经提前进入上行周期。

记者从农业农村部了解到，猪肉价格环比略涨主要因为养殖户和规模养殖场对后市看涨情绪升温，加之生猪存栏量下滑，出栏节奏放缓，供应紧张支撑生猪价格上涨，而屠宰企业大多选择上调猪肉价格以保证盈利空间。

农业农村部畜牧兽医局副局长王俊勋表示，从消费情况看，正常年份春节过后猪价都是下跌回落，但今年出现了相反行情，主要原因是前期出现非洲猪瘟疫情后，养殖户的正常补栏没跟上，可以提供上市的肥猪数量不足，导致价格快速上涨。

国家统计局数据显示，一季度生猪出栏1.88亿头，同比下降5.1%。据农业农村部对400个县定点监测，3月份生猪、能繁母猪存栏同比分别下降18.8%、21%，同比降幅均为近十年最大值。全国4月第3周活猪和猪肉价格比3月第1周分别上涨15.5%、9.8%。

农业农村部综合判断，由于产能下降较快，猪价已经提前进入上行周期，后期生猪供应趋紧，四季度活猪价格可能突破2016年的历史高点；2020年生猪供应仍将维持偏紧格局，猪价可能持续高位运行。