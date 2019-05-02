银保监会发言人解读新措施：不存在对外资的“超国民待遇”问题

中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清日前表示，近期拟推出12条银行业保险业对外开放新措施。银保监会新闻发言人肖远企就有关问题接受了新华社记者采访。

新华社今天（2日）发表了这篇采访，肖远企表示，12条开放新措施旨在进一步完善金融领域外商投资和经营环境，激发外资参与中国金融业发展的活力。比如，取消相关的外资股比限制，外资可以自由选择参股、合资或独资等方式在华经营，进一步促进中资和外资实行公平竞争。再如，取消总资产等机构准入的数量型准入要求，更多运用审慎性条件综合评估申请人资质，可以吸引更多具备专业特色的优质外资机构进入，有助于进一步丰富金融市场主体，改善金融服务供给。此外，拓宽外资商业存在和扩大外资业务范围等方面的措施将进一步扩大外资机构在华经营的空间，提升其经营便利度。

肖远企说，中国金融业目前对民间资本已高度开放，不存在对外资的“超国民待遇”问题，始终强调对民间资本、国有资本和境外资本等各市场主体公平对待、一视同仁，积极鼓励符合条件的民间资本进入银行业保险业。

肖远企还指出，取消资产规模限制将为规模较小但具有特色和专长的外国银行来华设立机构提供可能性，这并不意味着监管标准降低，而是更加注重外国银行的业务经营能力、质量和效益。银保监会将从审慎性角度，继续加强对拟来华设立机构的外国银行经营业绩、资产质量、风险管理等方面的考量，把好风险防范的第一道关口。

