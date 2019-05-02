王金平要求国民党中央2020总统初选不能以人设事

宣布要参选2020年总统的台湾立法院前院长、国民党立委王金平，今天（2日）上午与国民党主席吴敦义会面后强调，国民党是一个民主政党，一定不能以人设事，并重申他参选到底的信心与决心。

吴敦义周二与高雄市长韩国瑜会面后，拟将不便表态参选的韩国瑜纳入初选全民调（百分之百全部民调）中，先前已表达初选若由三七制（三成党员投票，七成民意调查）改成全民调“不公平”的王金平，在“吴王会”后发表三点声明。

这三点声明包括：第一、国民党是一个民主政党，一定不能以人设事；第二、初选办法一定要符合公平、公正的原则；第三、重申参选到底的信心与决心。

王金平说，在党中央的初选办法未出炉前，他特别表示上述意见供党中央参考。他在上述声明中说了两次“不能以人设事”。

有关总统初选过程，是否支持举办辩论会？他表示，非常愿意参加。

由于韩国瑜不便参加辩论会，王金平在被询及是否希望所有人都参加辩论会时表示，党有党的提名作业，他要予以尊重。

王金平办公室会后指出，王金平在“吴王会”会中，把《明报》〈他们与蠢的距离〉这篇文章交给吴敦义。

该文指国民党忽然考虑把原来的三七制改成全民调，主动将韩国瑜等人纳入初选名单中，那要党员何用，党纲何用？党中央形同宣告了自己的死刑，自废武功，自阉自割，愚不可及。

（《联合早报》记者庄慧良台北报道）