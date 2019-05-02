所罗门群岛外交事件：蔡英文称会尽一切维护邦交情谊

澳大利亚媒体昨天（5月1日）报道，南太平洋岛国所罗门群岛新任总理称，政府正在考虑是否要与台湾断交。台湾总统蔡英文今天回应时说，会尽一切努力维护邦交情谊。台湾的外交部则解释，该国本次大选结果并无单一政党掌握绝对多数席次，仍是以联盟形式共组政府，或因考量部分执政联盟成员的意见，新任总理才做出相关谈话。

据《澳大利亚人》报道，所罗门群岛总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）向当地媒体公布这项信息。他在上个月24日的所罗门群岛总理选举中胜出，第四度担任总理，不过这引起当地民众不满。法新社早前报道，首都霍尼亚拉爆发暴力示威。

综合台湾中时电子报和《自由时报》报道，台湾外交部政务次长徐斯俭已前往所罗门群岛紧急处理邦交状况，并增派驻当地的资深外交人员前往协助。

台驻所罗门群岛大使罗添宏说，该国政府内一直有少数人士支持与中国大陆发展关系，每逢选举这个议题都会浮上台面，新政府组成后就会逐渐消退。总理索加瓦雷及多数国会议员仍然支持台索关系。

台湾的外交部指出，台湾与索罗门群岛外交关系在该国历届国会大选前后经常成为公开讨论的议题之一，相信以索加瓦雷的经验，当会与包括友台政要在内的联盟成员相互协调，此为民主制度的运作常态。

外交部重申，两地关系稳健成长，包括该国主办2023年太平洋运动会的运动场馆将由台商承揽兴建，而农业、医卫、台湾奖学金、洁净能源等各项福国利民的合作计划也都顺利执行中。使馆当将持续与当地各界积极交往，多方争取友我情谊，深化台所邦谊。

蔡英文今天也指出，外交部已做出说明，也正积极了解现况，并称这段时间中国大陆的文攻武吓从未间断，对台湾外交上的打压力道也愈来愈大，作为总统，会尽最大努力维护双方情谊。