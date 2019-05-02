给吴敦义看“他们与蠢的距离” 王金平：呈现外界公正声音

坚持参选总统的台湾前立法院长王金平，今天（2日）在“吴王会”后表示，他在“吴王会”拿《明报》的文章“他们与蠢的距离”给吴敦义看，动机是“给他参考”外界第三方公正的声音。

据台湾《自由时报》报道，王金平到台中参加台中市总工会“台中市百位理事长支持王金平之友会”成立大会时作上述表态。

文章“他们与蠢的距离”抨击国民党总统初选，改用全民调方式，是有利于韩国瑜的初选方式，指这种全民调是国民党自废武功的愚蠢行为，对此，王金平指出，此文章是外界的声音，第三者的声音最公平，没有加入主观的成分，他才会提供此文章作参考，他没有要求一定要怎么办初选，但他想表达中常会通过的“三七”的一个比例制（三成党员投票，七成民调），关系到党员的权利，在制定初选办法的时候，应该要好好的再思考一下。

至于初选方式，王金平强调，党中央可能还没有做决定，中常会要通过初选办法，会再延一个礼拜，可能是在5月15号才会通过提名的办法。

至于蓝营人士纷纷到中国大陆，包括亲民党前主席宋楚瑜，王金平强调，他主要是返乡祭祖，不是为了政治而到大陆，“九二共识当然非常敏感”，他一再强调，台湾主流民意不赞同一国两制，所以，“我当然跟主流民意是一致的”。