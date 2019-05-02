美银美林：预计中国猪肉价格走升推高通胀 但不左右货币政策走向

据路透社报道，投行美银美林周四发表报告预期，猪肉价格将进一步上涨并于今年底至明年初见顶，按年升幅将达50%左右，并带动中国居民消费价格指数(CPI)上升；但该行认为，CPI上升不太可能令中国人民银行收紧货币政策。

报告称，自非洲猪瘟爆发后，中国的猪肉价格猛涨，根据中国农业农村部，4月初平均生猪价格一个月内上涨17%，而按年升幅更达36%。猪肉产量亦减少，首季按年减幅5.2%，而生猪存栏和母猪存栏量分别按年减少19%和21%。

美银美林认为，这可能只是猪肉价格上升周期的开端，因母猪存栏量快速下滑，猪肉供应在今年余下时间至明年将愈趋紧张。虽然猪肉进口中国将因此增加，惟可能仍不足以填补当中的需求缺口。

农业农村部并已预警，生猪价格于第四季有可能突破2016年的历史高位（这意味着生猪价格将自现水平上升四成）。报告指，从历史上看，生猪价格按年升10%，猪肉零售价升幅将达8-9%，而反映在CPI的增幅约6-7%。

美银美林预期，中国猪肉价格在今年余下时间及明年上半年可能持续走升，最近三次由供应受扰乱引致的猪肉价格上升周期（2015-16年、2010-11年及2006-08年）分别持续了15、16及22个月，该行相信这次猪肉价格上升周期将较最近两次（即2010-11及2015-16年）为长，因控制非洲猪瘟传播的难度较高。

该行预测内地猪肉价格于今年底至明年初的按年升幅达约50%的峰值，因届时猪肉生产将最为受压，而季节性需求也较大。

美银美林表示，猪肉价格占CPI增幅比重约2.6%，而肉价上升50%对CPI增幅的直接影响可能达130个基点。此外，猪肉价格上升也可能对其他肉类/家禽价格产生溢出效应，尤其是鸡肉。如果把这点考虑在内，则猪肉价格上升对今年全年CPI增幅的影响将达90个基点，相对去年为拉低了对CPI增幅的影响。

此外，中国财政部今年4月1日起下调增值税税率，该行估计增值税减免将令2019年4月至2020年3月间的CPI升幅下调约20-30个基点。考虑到猪肉价格上升及增值税下调的影响，该行将中国今年CPI按年增长预测由原来的1.6%调高至2.4%，第二至三季CPI增长料达2.5-2.6%，第四季度进一步升至2.8%。受基数效应等因素影响，今年12月及明年1月，CPI升幅更可能超过3%，但相信维持于这水平以上几个月的可能性较小，因此报告不认为人行会将控制通胀作为优先考虑。

