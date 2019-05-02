美媒曝中国富商家人花650万美元助女儿进斯坦福 其女已被开除

有知情人士向美国媒体曝料，声称中国山东步长制药有限公司董事长赵涛的家属向一名“顾问”支付650万美元（约884万新元），以便让女儿在美国顶尖高等学府斯坦福大学就读。

据美国《洛杉矶时报》昨天（5月1日）报道，匿名知情人士称赵涛的女儿赵雨思在2017年春季开始在斯坦福就读，而她的家属为此向一位名叫辛格的“顾问”支付这笔650万美元。

美国《福布斯》杂志去年公布的数据显示，赵涛身家在2018年为25亿美元。

赵雨思的家人相信是通过美国投行摩根士丹利的一位经理认识辛格。

辛格早前被控犯下行贿、舞弊等罪名，包括在入学考试上造假、贿赂学府教练，以便在几所大学获得安排给体育高材生的入学机会。辛格已经对此表示认罪。

报道称，赵家成员尚未被提控，而且被控参与辛格行贿案的33位家长所支付的贿赂数额都没有比赵家的来得高。

据了解，辛格安排赵雨思以“竞技帆船运动员”的身份背景，通过斯坦福的帆船运动项目获得入学机会，不过赵雨思并没有参与过帆船比赛的证明。

另据英国《每日邮报》引述与斯坦福有联系的人士报道，校方获知此事后，迅速采取行动，在3月底开除赵雨思。

斯坦福学生报《斯坦福日报》则报道，校方在得知赵雨思入学申请造假事件后开除赵雨思，并引述知情人士称赵雨思已经在今年3月30日搬离学院宿舍。

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进今天对此在微博发表评论称，“因为中国高考太严，一些中国富豪无法花钱将成绩一般的子女送入国内名牌大学，就加入了美国的这种游戏。”“中国在职研究生出了些问题，但中国的高考制度无疑是全球最严格的之一，而且这么大的国家，能持续坚持下来，改变了无数寒门子弟的命运，非常难得。有钱人可以花钱把成绩平平的子女送进斯坦福耶鲁，但还真送不进清华北大复旦。我就是要赞中国高考制度的严格。”