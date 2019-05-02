保钓成员郭绍杰：承认到靖国神社外抗议行为鲁莽 但不明白为何被捕

去年底到日本靖国神社外抗议而被拘留的保钓行动委员会成员郭绍杰对香港媒体说，承认当天的行为鲁莽，不过他不明白为何他和参与这项行动的严敏华被捕。

郭绍杰及严敏华去年12月到靖国神社外抗议，在日本被捕，关押至今已超过4个月。

郭绍杰在东京的拘留所接受香港电台的访问时，承认当天的行为鲁莽，但强调示威属和平性质，不明白被捕原因，质疑日本有政治检控。他也批评特区政府在事件中没有提供协助。

面临监禁可能，郭绍杰感到对不起家人，尤其年老的母亲和子女。

香港电台今天（2日）在网站上发布这则报道。

郭绍杰的代表律师一瀬敬一郎表示，日本以非法进入建筑物相关罪名提出检控，郭绍杰脱罪机会不大，而罪成最高刑罚是监禁三年。

这名律师也说，郭绍杰与严敏华被拘押至今，已属逾期居留，如果获准保释，会直接被遣返。不过，当地入境部门可以延长他们的逗留期，对于当局多次拒绝两人的保释申请，这名律师称这是侵犯人权。

香港入境处说，一直有跟进事件，本年初曾派员陪同家属前往日本探视，并多次透过中国驻日本大使馆，要求当地有关部门确保涉案人士享有合法权益。大使馆也多次派人探望，以了解二人在羁留所的情况，确保他们得到公平待遇。入境处会继续与他们的家属保持联系，提供切实可行的协助。