成都滑梯事故游乐园此前受多人质疑：项目安全不到位

据封面新闻报道，1日，成都天府新区太平镇一处“网红”儿童室外游乐场——“孩子的院子”发生安全事故，目前已造成2死12伤。记者搜索后发现，该地在开业的两年时间里，不仅开业第二天就已发生事故，在营业期间，也被多名游客质疑“项目危险，受伤常见”。

4月1日有网友称，在游乐场某滑梯玩的时候，因为滑道长、速度快，滑道里的轮胎“飞起来砸我们身上了，还有我女儿的额头也划了一道口子……那么长的滑道都没有工作人员在。”

1月16日，网友“婉婉儿”评论说，“没有太多的工作人员，安全措施不高，比如那个高处钢管滑梯，居然没有工作人员在。还是自己提个轮胎去滑下，安全一点不到位，很容易发生意外。”在她的评论下，5月2日上午有人感叹：“果然发生了。”

最典型的评论，当数2018年12月9日，网友“馨悦”的“优质点评”。在她的描述里，自家孩子滑了该园区“最长的滑梯”：“下滑的速度快得吓人，我眼睁睁看着孩子连人带轮胎一起冲下了边缘棱角分明的滑道停止区……孩子满嘴血……”

在差评中，设备简陋、安全人员不到位、项目危险度高等三项质疑频繁出现。令人遗憾的是，开业2年后，“孩子的院子”终现死亡事件。