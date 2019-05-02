“停车一小时被收300元”引争议 物价部门：酒店有定价权

五一小长假前夕，一则“酒店停车一小时被收300元停车费”的视频引发网友关注。涉事的鲤鱼洲酒店为福建省福州市一五星级酒店。

据北京青年报报道，针对此事，北京青年报记者5月1日致电福州鲤鱼洲酒店。工作人员表示，目前酒店内的停车位约100多个，收费标准为工作日每车每天200元，节假日每车每天300元。

如果在酒店内消费平时满500元、节假日满800元可免除一辆车的停车车费，相关信息在酒店的入口都有说明。“酒店不提供免费停车时长，只要当天开车进来，在晚上11点前驶离都是一个价”。

此外，该工作人员介绍，如果消费者将车停在酒店区域外，需要每人购买一张168元的消费卡才能步行进入，一米四以下儿童免票，并且，车辆不需要额外的停车费。

随后，北青报记者就鲤鱼洲酒店停车费一事致电福州市物价局12358价格举报服务热线，接线人员表示，鲤鱼洲酒店享有对自家停车场的自主定价权。

依据《福建省机动车停放服务收费管理暂行办法》第六条规定，专业停车场（政府全额或参与投资兴建的除外）和商场、娱乐场所、宾馆酒店、写字楼等配建的停车场以及单位的专用停车场节假日或夜间向社会开放的停车服务收费实行市场调节价，收费标准由停车场经营者依法自主制定。

依据福州当地规定，酒店等场所的停车费不需要报备也不需要审批，物价部门对其监管的主要内容为是否明码标价，“相关收费项目必须在酒店的入口醒目位置进行价格公示，鲤鱼洲酒店也做了相关工作。”

12358接线员表示，停车费的收费规则、方式由酒店自己规定，消费者可自主选择是否进行消费。

