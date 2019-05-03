毛坦厂中学否认成立毛中教育集团

安徽六安市毛坦厂中学因“亚洲最大的高考工厂”而闻名。近日，毛坦厂中学发布声明称，安徽毛中教育信息咨询服务有限公司以“毛中教育集团”名义进行学生研学以及与安徽省无为县某中学进行合作办学，误导公众认为“毛中教育集团”与六安市毛坦厂中学有关联性，对学校产生了不良影响，损害了学校声誉，学校将追究相关单位及个人的责任。

据新京报报道，此前，无为县委宣传部发布消息称，4月28日，安徽省无为县举行四月份招商引资项目集中签约活动。其中，无为县毛中实验学校项目由安徽毛中教育信息咨询服务有限公司投资建设，总投资3亿元，用地面积400亩，收购在建的第11中学资产并新建办公楼、宿舍楼等。

对此，六安市毛坦厂中学声明称，毛坦厂中学与安徽毛中教育信息咨询服务有限公司无任何关系，更未成立所谓的“毛中教育集团”，也从未用此称谓进行任何的活动。

据了解，毛坦厂中学本部位于六安市金安区毛坦厂镇，毛坦厂中学东校区位于六安市金安区三十铺镇。六安市毛坦厂中学称，其他任何形式的联合办学、分校以及培训、研学等学校、机构均与该校无关。

此外，毛坦厂中学还表示，对损害该校声誉的各类行为，该校将依法维护自身合法权益，同时，将追究相关的单位及个人的责任。