以贿赂上斯坦福大学的赵雨思被开除 父亲公司回应

一中国土豪赵涛为让女儿赵雨思进斯坦福大学，给了中介650万美元（885万新元），其中50万美元用于贿赂斯坦福大学帆船队教练，自消息曝光后，赵思雨已被斯坦福开除，中介和教练则被抓。5月2日，山东步长制药股份有限公司副总裁、董事会秘书蒲晓平回应称正在研究这件事。他表示步长制药“是一家正常经营的公司，大股东和我们关联性不是很强，上交所还没有问询我们，一切以公告为准。”

根据《洛杉矶时报》和《每日邮报》的消息，该土豪的真实身份是山东步长制药公司老总，山东财经曾统计赵涛及其妻子身家超过111亿（人民币，22.4亿新元）。赵涛被指通过钱财将女儿赵雨思包装成帆船选手进入斯坦福。但后来曝出赵雨思根本不会帆船。

据公开资料显示，赵涛为步长制药公司董事长，现年53岁，新加坡籍，2001年起任公司董事长，现兼任步长（香港）董事、首诚国际（香港）董事和大得控股董事等职务。而最新的新加坡富豪排行榜，赵涛以个人资产18亿美元排名新加坡第15位，也是上榜的21名富豪中年龄最小的。

消息迅速在网络传开，有网友翻出赵涛女儿赵雨思曾在某直播平台上分享考入斯坦福大学的经验。在一个多小时的直播中，赵雨思多次“强调”在英国读高中的她连一所英国大学都没有申请，因为“只有学习好，没有个性”。之所以选择美国是喜欢美国大学的申请和招生方式，更看重学生本人的特长和个性。

这个丑闻最大的主谋威廉·辛格，他是美国一家升学培训中心Edge College＆Career Network LLC的创办者。众所周知，许多人申请国外学校的时候会去找留学中介机构帮忙。赵雨思的家人则是通过摩根士丹利和威廉·辛格搭上了线。