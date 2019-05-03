美商会官员：中美贸易谈判在云计算领域取得进展

据路透社报道，美国商会副会长兼国际事务主管Myron Brilliant周四表示，参与中美贸易磋商的美国谈判代表，或将赢得比最初预期更大的中国云计算市场准入，不过中方对减少行业补贴的承诺很可能达不到美方要求的程度。

“我们预计可以取得比中方在磋商中最初提供的方案更大的市场准入，最初方案就是通过一个试点区域进入，”Brilliant在电话会议中对记者表示。

他指出，游说团体希望确保美国云计算企业能够取得牌照、拥有管理控制权、并获得保证可以自由进行跨境数据流动。

“还不清楚我们在这方面是否能得到我们想要的那么多，但我们将继续让其成为最终必须解决的问题，如果不在谈判中解决，那就是在不久之后，”Brilliant说。

Brilliant发表上述评论之前，美国贸易代表莱特希泽和财长姆努钦结束了在北京举行为期两天的会谈。中国国务院副总理刘鹤下周将前往华盛顿参加下一轮磋商。

姆努钦称，在北京的谈判“富有成效”，不过特朗普政府对此没有多说。

Brilliant称，限制中国对钢铁和其他行业提供大量补贴是美国企业的优先要务，但贸易协议不大可能使中国在这方面的做法出现很大变动。“我们可能得到一些...关于透明度的措辞，但不大可能得到我们希望的中国最终真正削减和消除补贴做法的承诺，”他表示。

熟悉谈判的消息人士称，有些关税仍可能实施，作为执行机制的一部分，以确保中国遵守承诺。该消息人士表示，中国达到一定的执行标准后，这些关税将取消。

Brilliant表示，关税问题最终需要中美两国领导人做出决定。他补充称，贸易协议的执行机制可能包括“与关税挂钩”。