中国驻马大使：600多万华人是中马友好得天独厚的资源

中国驻马大使白天今天（3日）在《人民日报》报发表了题为《奏响文明互鉴共同繁荣的交响乐》的署名文章，探讨了中马关系。

以下为全文：

马来西亚自古以来就是东西方交通要塞，源远流长的中马友好交往，呈现着亚洲文明交流与对话的美好图景。600多年前，郑和七下南洋，五次驻节马六甲，为当地带去了贸易和友谊，播下了和平的种子。这段历史在马来西亚家喻户晓，彰显了和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，也塑造了几百年来马来西亚人民对中国的友好认知。

今年是中马建交45周年，两国关系经历近半个世纪风雨洗礼，日臻成熟。中马两国坚持相互尊重、平等互利，将双边关系发展到新高度。特别是自“一带一路”倡议提出以来，中马全面战略伙伴关系获得了更强劲的发展动力。马来西亚是最早响应“一带一路”倡议的国家之一，也是共建“一带一路”早期收获最丰硕的国家之一。再次出任总理后，马哈蒂尔将中国作为东盟国家以外首个正式出访的国家，高度赞赏中国的发展成就，多次提出要向中国学习。在马哈蒂尔的引领下，马新政府继续奉行对华友好政策，积极推动对华合作。中国已连续10年成为马来西亚最大贸易伙伴国，连续3年成为马来西亚制造业投资最大外资来源地，连续7年成为马来西亚东盟国家外最大旅游客源国。两国关系基础扎实，共同利益广泛，合作前景广阔。

在马来西亚生活的600多万华人是中马友好得天独厚的资源。华夏先贤几百年前远渡重洋，南下马来西亚繁衍生息。几代炎黄子孙生于斯、长于斯，为马来西亚的独立和国家建设挥洒血汗，同时也坚守着对中华文化和华文教育的传承。他们对祖籍国中国怀着血浓于水的感情，是天生的知华派和友华派，成为中马友好的使者、中马合作的桥梁，为促进中马友好合作关系作出了突出贡献。

斗转星移，沧海桑田。马来西亚这个古丝绸之路上的重要一站，以其独特的区位和资源优势，在“一带一路”建设中重焕光彩。在“一带一路”框架下，中马合作蓬勃发展，双边贸易额突破1000亿美元大关，中马钦州产业园和马中关丹产业园“两国双园”建设日新月异，南部铁路等合作项目稳步推进，厦门大学马来西亚分校等人文项目顺利运转。近期，经过中马双方友好协商，调整路线后的东海岸铁路项目也将重启。这些合作在共商共建共享的原则下开展，将给中马两国人民带来实实在在的利益。当前，马政府正致力于推动经济转型升级，推进“工业4.0”，打造地区航空航运枢纽。“一带一路”建设高度契合马方发展宏愿，为马来西亚实现经济腾飞提供难得契机。

我期待中马携手，推动两国关系驶向更加成熟稳定、互利互信、繁荣发展的美好明天；期待马方继续积极参与共建“一带一路”，在这部沿线各国共同奏响的交响乐中发挥独特作用，实现自身更好更快的发展。

作者为中国驻马来西亚大使 白天）