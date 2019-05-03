意大利前总理普罗迪：期待中意“一带一路”合作早出成果

欧盟委员会前主席、意大利前总理普罗迪当地时间2日接受采访时表示，他积极地看待意大利不久前与中国签署的共建“一带一路”谅解备忘录。普罗迪表示，他期待两国加快落实谅解备忘录，早日拿出成果，通过合作向世界释放更多积极正面的信号。

据中新社报道，今年3月23日，中意两国正式签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。4月下旬，意大利总理孔特赴华出席了第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。

普罗迪当地时间2日晚在意大利博洛尼亚出席博洛尼亚大学孔子学院成立十周年庆典期间接受了中新社记者采访。对于两国签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，普罗迪认为这是一项积极正面的发展。

“我认为这是积极的一步，但重点是我们两国后续要抓紧落实。”谈及中国和意大利共建“一带一路”的若干重点领域，普罗迪表示，一些相关工作必须立即进行推动，“抓紧进入行动阶段”。

“通过落实两国签署的协议，取得成果，这将向外界释放一个明确的信号，那就是意大利同中国签署的这一谅解备忘录绝非停留在口头宣言，而是开启了实质性的合作步伐。”普罗迪认为，这样一来亦可向世界展示意大利参与“一带一路”合作带来的正面影响。

谈及意中两国关系与各领域合作的未来发展，普罗迪表示，中国国家主席习近平不久前成功对意大利进行了国事访问，“我相信两国关系的大发展才刚刚起步，还有很大的发展空间。我希望意大利和中国两国间的关系能够朝着更好的方向发展。”