密会郭台铭 威州州长：从没不支持鸿海

鸿海集团董事长郭台铭今天（3日）首度密会威斯康辛州州长艾佛斯（Tony Evers）。艾佛斯会后表示，从没不支持鸿海的威州投资案，即使投资规模较原本预期小，仍希望计划能顺利进行。

据联合新闻网报道，全球最大电子组装代工公司鸿海有意在威州东南部兴建面板厂，并与威州前共和党州长华克（ScottWalker）达成协议，艾佛斯去年竞选州长时，曾抨击前朝给鸿海的减税条件过于优惠。鸿海拥有苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和谷歌（Google）等大客户。

艾佛斯今天对记者说，他打算告诉郭台铭，他很期待能够确保威州投资计划一切顺利。但艾佛斯也说，鉴于鸿海曾公开表示，正在兴建的面板厂将用来制造较小尺寸显示器，而非合约所述的液晶显示器（LCD）大面板，鸿海投资规模缩水无庸置疑。

艾佛斯说：“事实上，我说他们或许无法创造1万3000个（工作机会），可能比这少，也可能比这多，对我而言都无所谓。”“我不是质疑他们的说法，我的意思是，我们希望尽可能明白事情的发展，我们也就面板厂兴建进展进行讨论。”

艾佛斯今天还说，尽管他在竞选期间一再批评这项投资案“糟糕透顶”，但他“从来没有不支持”鸿海的计划。

鸿海今年稍早传出可能缩减甚至搁置威州投资案计划，郭台铭2月会见特朗普后，再度承诺推动相关计划。共同社报导，郭台铭说，双方1日碰面时，特朗普也承诺2020年5月将赴威斯康辛州见证面板厂开始投入生产。

白宫新闻秘书桑德斯（Sarah Sanders）发表声明说，郭台铭在威州投资巨资，且“很快就会宣布更多投资计划”，并称郭台铭是特朗普的“好友”。