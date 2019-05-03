获担任高雄企业总经理被指“夫人干政” 韩国瑜妻子亲信已请辞

高雄市民进党团上个月曝料，高雄港土地开发公司新任总经理程建腾是高雄市长韩国瑜的妻子李佳芬的亲信，并称这是政治酬庸“夫人干政”。韩国瑜今天（3日）在市议会质询环节说，程建腾已经请辞。

据台湾中时电子报报道，高雄市议会民进党团4月27日召开记者会，以“家臣变高官，来高雄发大财”为主题，指责李佳芬担任议员时的秘书程建腾，被高市府推荐担任高雄港土地开发公司总经理，是政治酬庸“夫人干政”。

高雄港土地开发公司是由高雄市政府和台湾港务公司合资设立的一家企业。

民进党市议员邱俊宪、简焕宗等今天就在高雄市政总质询环节对此做出抨击。简焕宗就程建腾人事案质询，称自己不是对程这个人不满，而是针对他这个人事案不满。

韩国瑜说，程建腾在被各界围剿下，已拒绝此项职务，更连董事都辞了，盼此事到此为止。他也指出，不仅程建腾本人，连无辜的程家父母都为此身陷愁云惨雾中，真的希望此事到此为止了。

此话一出，绿营议员一阵错愕，追问程建腾是何时请辞。韩国瑜回答，昨天接到消息，强调用人权在市长、监督权在议会，他用人他负责，但既然程已辞，望纷扰到此为止。

韩国瑜也说，自己以前是瓦斯工，现在担任高雄市长，而程建腾以前当过捆工、菜贩，难道不能给艰苦出身、没背景的年轻人，一个力争上游的机会。