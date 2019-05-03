港立法议员谈逃犯条例 提出外人移交港人港审

香港立法会议员田北辰昨天（2日）致函特首林郑月娥，促政府撤回《逃犯条例》修例，并立即提交另一条草案，删除现行条例中不涵盖“中国其他部分”。田北辰今早（3日）在一个电台节目指出，此做法可让政府按现行个案形式处理陈同佳涉台湾杀人案，并长远应再修例，理念是“外人移交，港人港审”。

综合香港《明报》、台湾ETtoday新闻云报道，田北辰认为，删除现行条例中不涵盖“中国其他部分”较有迫切性，因距离立法会休会尚余约10个星期，而审议前所未有复杂。

田北辰表示，长远应再修例，理念是“外人移交，港人港审”，授权香港法院审理香港永久居民日后牵涉境外的刑事案件；非香港永久居民若涉案，则授权特首按情况回应请求移交的司法管辖区。他称，此修例无追溯期，可消除港人包括商人、传媒等忧虑。他又说，政府早前剔除《逃犯条例》修订其中九项经济罪行，造成社会分化，他提出的方案因不涉追溯期，故毋须豁免罪行。

至于台湾当局就陈同佳案提出“移交杀人嫌疑犯”要求，陆委会昨天指出，台湾当局对此持“保留态度”，并呼吁台港应在平等、互惠、尊严的原则下建立司法互助机制。

香港保安局回应传媒查询时说，台湾杀人案是十分严重的刑事案件，认同台方要尽快处理，台方也已发出了通缉书及向港方发出了要求。