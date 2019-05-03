港智障妇女用手挖出大姐左眼 二姐庭上称被告不知自己在做什么

香港上个月发生智障妇女涉突袭行动不便的大姐，并用手挖出大姐左眼球的惨剧。涉案智障妇女以一项袭击造成身体严重伤害罪被提控，昨天（2日）到法院提讯，在庭上只能发出“唔唔”声音，无法正常对答。到庭旁听的二姐向法庭哭称，自小学起便照顾被告起居饮食，只有她明白被告的身体语言。对于伤及大姐，二姐哽咽说“她（被告）完全不明自己在做什么”，也不知已经伤害了大姐。

据香港《明报》报道，报称无业的59岁被告马慧琼暂毋须答辩，案件押后本月16日再讯，其间被告须还押小榄精神病治疗中心，以取两份精神科医生的报告，了解是否适合答辩。

控罪指被告于上月30日在香港新村街勤辉大厦一单位内，非法及恶意对女子马慧娟的身体加以严重伤害。据了解，受伤的大姐经手术后情况稳定，她左眼被切除、右眼流血，双眼视力受损。

据悉，涉事家庭自从父母相继去世后，三姐妹同住。大姐患骨髓癌，前年完全失去活动能力。案发当日凌晨，警察接获不明来历的电话报警求助，到场敲门，吵醒二姐，二姐听见大姐在客厅喊救命，并目击大姐的左眼球从眼眶跌出，右眼受伤流血不止，二姐即开门让警察进内，大姊表示遭被告袭击。

被告昨天身穿病人服出庭，身形非常瘦削，上半身不断向前倾，手的动作似在抓东西。主任裁判官多次问被告姓名，被告只能发出“唔唔”声音，当值律师亦确认被告无法沟通，无法授权当值律师代表她。

两名医务社工及被告的二姐也到庭旁听，裁判官问到被告的情况是否一直如是，二姐称被告只能说出“饼”等单字示意喂食，多年来两人以肢体语言沟通，只有二​​姐明白被告的意思。

裁判官也问，被告是否“完全不明现在发生什么事”。二姐同意，并称“事情发生好突然”，案发后曾问被告为何要伤害大姊，被告也不知自己做了什么事。

裁判官提及，被告需要有法定监护人代表，但控方表示社署多年来没有介入，直至本案揭发才得知被告的情况。裁判官续问，谁人负责被告日常生活中需要，以及相关签署情况，二姊及社工均指一直由二姐代为管理，包括领取被告的高额伤残津贴。社工也向法庭称，被告从未接受评估评定为精神无能力者。

裁判官再问二姐，被告还押在小榄精神病治疗中心会否有异议。二姐不禁哽咽称，“我担心她不懂照顾自己”，希望被告能留在东区医院，让她一并探望大姊和被告。裁判官安慰她称，小榄有专业医护照顾被告，劝她不必担心。