另一名卷入美国高校舞弊案的家长称被骗

早在赵雨思的母亲称自己被误导之前，另一名卷入美国高校舞弊案郭雪莉（Sherry Guo，音译）的家属已表示对贿赂毫不知情。Sherry Guo以及她的亲属并没有被起诉。

综合每日经济网与美国媒体的报道，Sherry Guo的亲属共分数次向威廉·辛格（William Singer）支付了总计120万美元（163万新元），其中的90万美元被打给了辛格设立的一个非盈利基金会。检察官认为，这个基金会是用来掩盖辛格和他的客户的非法活动用的。

Sherry Guo的律师斯佩图斯称，Sherry Guo和她的父母并不知道这笔钱是用来行贿的。他表示，Sherry Guo的父母并不会说英语，也没有和辛格直接接触，并且Sherry Guo对美国大学招生程序也一问三不知。斯佩图斯认为，这笔巨款也表明辛格是在利用Sherry Guo的家人，以及他们缺乏对美国大学招生程序的了解。

《华尔街日报》援引Sherry Guo律师的话称：Sherry Guo大约五年前来到加州开始学习英语，她曾就读于加利福尼亚州圣胡安卡皮斯特拉诺的JSerra高中。当时她在JSerra高中就读时的年龄就已偏大，这也是为什么她21岁才上大一的原因。斯佩图斯称，Sherry Guo“对如何在美国申请大学非常不熟悉”。

斯佩图斯还称：Sherry Guo最想上的并不是耶鲁大学，她的目标是哥伦比亚大学或者牛津大学，但辛格让她申请耶鲁大学，并且保证她能被录取。

据斯佩图斯的证词和法庭文件显示，Sherry Guo后来以足球特长生的身份进入了耶鲁大学，并于去年秋季开始上课，在耶鲁就读期间，她还曾在该校的本科生刊物《Yale Layer》工作，但目前Sherry Guo的所有信息已被校方删除。耶鲁大学校方上月证实称，Sherry Guo已不再是该校的学生，但目前并不知道她是否转到了另一所学校。此外，Sherry Guo的所有个人社交媒体账号和领英账号已全部被删除，媒体也无法从她的社媒账号上获取更多信息。

斯佩图斯表示，他有权代表Sherry Guo回答相关问题，但拒绝让Guo本人接受采访。斯佩图斯还称，Sherry Guo的家人是通过洛杉矶的一名财务顾问接触到辛格的。法庭文件显示，2017年11月，该财务顾问告诉辛格，SherryGuo的父亲想为她“申请”的“其中一所顶级高校”捐款。检察官提交的文件显示，第二天，辛格就给当时担任耶鲁大学女子足球教练的鲁道夫·“鲁迪”·梅雷迪思（Rudolph “Rudy”Meredith）寄去了Sherry Guo的相关资料，其中还包括她的艺术作品的链接。

根据另一份文件，辛格后来将Sherry Guo的艺术特长“修改”成了足球特长，并将她列为中国国家女子青年足球队的队员，以及南加州一家知名足球俱乐部的副队长。2017年11月10日，辛格还代表Sherry Guo给南加州大学的前女足助理教练劳拉·扬克（Laura Janke）发了封邮件。这封邮件写道：“请你尽快为这名即将成为耶鲁大学中场球员的女孩（指Sherry Guo）建立一份足球档案，她必须非常优秀，档案中必须包括很多奖项和荣誉，此外还需要一张女孩踢球的照片，且必须是亚洲面孔。”

法庭文件显示，辛格向梅雷迪思支付了40万美元，作为交换，梅雷迪思将Sherry Guo选为耶鲁大学女子足球队的成员，这几乎保证了Sherry Guo能被耶鲁大学录取。梅雷迪思在上个月也承认了她在这笔“交易”中所扮演的角色。美国检方还称，Sherry Guo只是找梅雷迪思“帮忙”的多名运动员当中一名。

耶鲁大学曾表示，因该校发现前女足主教练卷入辛格的计划，就于上月撤销了一名学生的入学资格。该校表示，这就是因为招生丑闻所致，但该校并未透露这名被撤销入学资格的学生的身份。

2018年3月14日，JSerra高中的官网上曾发布新闻稿称：Sherry Guo在2018年美国著名学术艺术比赛中获得全国银奖，然而，当记者打开这条链接时，发现信息已被替换。此外，Sherry Guo还被列为JSerra高中国家荣誉协会分会的国际学生干事。