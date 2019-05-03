朱立伦：只靠一位明星球员不会打胜仗

前新北市长朱立伦今天（3日）上午出席松山慈惠堂“保民遶境嘉年华”，再度被问到2020看法，他说自己一直认为国民党内不要有太多的个人恩恩怨怨，不满情绪，因为最后最重要是全党胜选。如果在训练时把自己球员都伤了毁了怎么比赛？而且一个球队如果只靠一位明星球员，是打不了胜仗的。

据中时电子报报道，朱立伦说，“我没有要跟他辩论，因为我是主持人，虽然政治立场不同，台湾是一个言论自由的地方，让大家有公平环境表达意见，另一方面大家也能交换不同想法。我们其实已经透过幕僚跟赖院长表达，我们是很诚心的，让赖院长吐吐怨气也好。”

对于2020，朱立伦表示“我一直认为国民党内不要有太多的个人恩恩怨怨，不满情绪，因为最后最重要是全党胜选。因为民眾对民进党的不满已经升到最高点了，但这份不满会不会转成支持国民党?我们是一支球队，如果在训练时把自己球员都伤了毁了，那我们怎么去比赛?而且一个球队如果只靠一位明星球员，是打不了胜仗的。”

他说“所以全党都要有这个想法，不要太把个人恩怨放在前面，民眾对民进党的不满不要最后转换成对国民党的怨气，所以我们一定要转换为对国民党的支持。”

朱立伦也说，台湾经济需要再更上一层，过去有一段时间太重视高科技，太重视制造业，忽略了服务业，太重视硬体，忽略了软体。这都是台湾经济发展没办法全民共享的原因，也是低薪的原因。所以他才会说一定要拚全民经济，不要拚富人经济。