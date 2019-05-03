美国务院首度以“与真正不同的文明社会较量”为依据 制定对华策略

有美国媒体报道，美国国务卿蓬佩奥的团队正以“与一个真正不同的文明社会较量”的想法为依据，制定对华策略。这项计划为美国史上头一遭。

据美国《华盛顿观察家报》4月30日报道，美国国务院政策规划主任斯金纳（Kiron Skinner）周一在首都华盛顿的一个安全论坛上指出，这会是与一个真正不同的文明社会与意识形态之间的较量，而这场较量是美国从未接触过的。

斯金纳正领导制定美中关系概念的计划，这个概念将依据斯金纳称的“X信件”，为美中关系进行评估。所谓的“X信件”，指的是美国驻前苏联代办凯南（George Kennan）撰写但未署名的一份文章。凯南曾在1947年对“苏联行为的根源”进行评估，制定一项遏制策略，引导美国决策者渡过此后的冷战时期。

斯金纳认为，中国对美国构成独特的挑战，因为北京当局并不是的西方哲学与历史的产物。

斯金纳说，苏联和“那场竞赛”在某种程度上是西方内部争斗，并提及知名德国哲学家马克思西方政治理念的联系。她也说，这将是美国首次面对“非高加索人”（指非西方）超级强国竞争者。

斯金纳也表扬曾在2017年至2018年担任白宫国家安全顾问的退役将领麦克马斯特（H. R. McMaster），并称他麦克马斯特意识到美国需要制定国安策略，以应对卷土重来的美中俄超级强国竞赛。不过，斯金纳说，中俄两国不尽相同，并将俄罗斯形容成逊于中国的“世界幸存者”。

斯金纳也告诉与会的美国智库“新美国”负责人斯洛特（Ann-Marie Slaughter），美国将此视为更为长期的基本威胁，并称美国在经济和意识形态上有中国这个竞争者，而且中国真的想要在全球发挥影响力，“这是我们很多人在二十年前没有预料到的”。

曾担任国务院政策规划主任的斯洛特认为，斯金纳将美中关系当作是一场“文明社会之间的冲突”。美国学者亨廷顿（Samuel Huntington）曾在一篇关于地缘政治在苏联解体后有何变化的文章上提及“文明社会之间的冲突”这一概念。斯金纳认同斯洛特的说法。

斯金纳进一步指出，美中关系具备这一概念所提及的部分原则，但有些许不同。斯金纳认为，美国应该认真看待在这当中的威胁。不过，她也认为，对于中国想要完成的计划，美国多少也表示敬佩。

美国总统特朗普已经将美中贸易战视为现任政府的重大事项之一，并致力于最终与中国达成贸易协议，重新调整世界两大经济体之间的关系。美国官员也已经将亚太地区改名为“印太地区”，在某种程度上承认中国影响力在非洲的崛起，以及印度在应付中国方面可以扮演的潜在角色。

蓬佩奥曾对于中国在全球的影响力发出警讯，并发表在欧洲和北极地区产生安全威胁，以及在西半球的“掠夺性”贷款行为的警示。

斯金纳认为，长期而言，贸易课题并非美中之间仅有的问题，也可能不是最大的问题。她说，美国现在正更深度、更广阔地看待中国，认为美国方面正制定类似“X信件”的文件上处在领先地位，并说“你不可能制定一个缺乏论证的政策”。

蓬佩奥团队已多次通过人权课题对中国进行指责，特别是关于新疆维吾尔族人和一些宗教社群的课题。不过，斯金纳认为，用人权论证应对中国，不太可能比前苏联来得有效。据美国国务院的说法，前苏联的实力在1975年赫尔辛基协议后削弱，而这个协议允许前苏联异议人士在移民和宗教自由方面，间接与西方列强合作。

斯金纳说，人权论证在当时为削弱前苏联势力开启一道门，这是一个很重要的西方概念，不过这一论证无法在中国使用。