赖清德称初选登记前 蔡英文曾派人邀他当副手

台湾的行政院前院长赖清德今天（3日）一个广播节目专访中揭露，在他3月登记参加民进党初选前，总统蔡英文曾透过管道询问赖清德是否愿意当副手。赖清德向来询问他的人说，没有这样的打算。

据台湾《联合报》报道，对于是否担忧蔡英文的资源较多、随时间压缩两人民调愈来愈近，赖清德说，“力量在民间，不在资源的多寡”，蔡英文的资源当然会有一定压力，但不是最后决胜败的关键。他说，民进党资源在九合一选举期间比国民党多，不过民进党还是输了。

赖清德透露，在初选协调时，他曾当面跟蔡英文提到，以他医师的角度来看明年总统大选，九合一民进党大败，民进党身受重伤，这两场立委补选获胜只不过是止血，“我们没有办法说在这种状况下，把绷带包扎一下，就打算再上战场去打2020总统大选”。

赖清德向蔡英文说，一定要疗伤、训练身体，至于如何训练，就是用初选的民主程序，在这个平台，清楚跟台湾人民报告过去三年执政，未来如何调整，要把台湾带到什么样的方向，必然要这样才能给社会一个新的希望。

赖清德说，她也向蔡英文表明，“如果您赢了，就是2.0，可能打赢大选，如果我赢了，就是一个新的气象，也会有机会打赢大选”，其实他很坦诚。至于蔡英文如何回应，赖清德说：“她有在听，但她的回答我不方便讲。”

被节目主持人问及“蔡总统是否有邀请你当副手”，赖清德说，当天没有，不过3月18日初选登记前，蔡英文曾透过管道来询问，当时他跟来询问他的人说，“我没有打算当副手”，因为他刚卸任阁揆，而且陈建仁副总统做得很好，且是天主教徒，有非常好的信仰，对民进党是加分。

赖清德说，蔡英文没有当面问他要不要选总统，初选登记之前也没人来问过他是否选总统，“有些都是错误谣言”。目前对他的攻击大多是没有具名，没有时间地点，也没有事件的经过。赖清德说，在台南市长及行政院长任内，他公开支持本党现任总统本来就是应该。

陈建仁在3月29日透过面簿宣布，2020不搭档蔡英文，并在30日受访时说这是“个人决定”。