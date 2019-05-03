中国多地警方出手 拘留多名以“买短乘长”逃票人士

每逢假期，中国铁路出行“买短乘长”话题便会引发舆论关注，各地警方已经多次出手打击。

据中国澎湃新闻综合当地媒体报道称，今年五一假期前夕，湖南衡阳铁路警方自4月27日起组织开展“利剑”专项行动，集中打击突出治安问题。4月28日，衡阳铁路公安处永州站派出所发现一名女子，多次利用“买短乘长”的手段恶意逃票，今年以来已逃票九次，价值累计超千元人民币。据统计，唐某今年以来逃票九次，偷逃票款千余元。目前，唐某因涉嫌诈骗被行政拘留五天，并被纳入铁路失信人员。

4月26日，南昌铁路公安处九江车站派出所民警接到网友举报称，一名男子在九江火车站出站时利用“买短乘长”方式恶意逃票后，多次发朋友圈进行炫耀。26日该男子在售票厅取票时，被执勤民警查获。该男子因诈骗铁路票款行为，被铁路警方依法处以行政拘留十日处罚。

报道称，早在去年年底前，警方出手治理“买短乘长”恶意逃票的新闻就已多次出现。

例如，一名女子为了节省点火车票钱，多次“坐过站”，以“买短乘长”的方式诈骗铁路票款。记者从大连火车站派出所了解到，近期21名以“买短乘长”诈骗铁路票款的乘客被拘留，其中，20人被行政拘留，一人被刑事拘留。

进入2019年之后，警方对利用“买短乘长”恶意逃票行为的治理也屡见报端。

近日，青岛铁路公安处潍坊站派出所民警通过缜密侦查连续查破六起恶意逃票案件，抓获违法嫌疑人11名，牵出惯犯9名，查出两个总人数129人次的微信群。经查十一名违法人员最早自2013年10月以来，多次利用“买短乘长”手段诈骗178次，涉案价值14981.7元（人民币，下同，约3034新元）。

湖南男子刘某因贩烟长期乘坐高铁，为节省车票钱，他通过“买短乘长和买票进站、退票上车”的方式恶意逃票。1月21日，因涉嫌诈骗，长沙铁路公安处已将刘某报给铁路部门，将其纳入铁路旅客失信惩戒名单禁乘高铁180天，同时对其处以行政拘留五天。据统计，刘某去年以来逃票9次，偷逃票款近千元。

1月29日下午6时，临汾西站工作人员在出站口查验车票时，发现旅客杜某持有两张车票，且乘车区间不相连，民警立即进行调查。后来，民警通过调取杜某的乘车记录和视频监控，发现杜某从2018年9月以来，采用“买短乘长”的方式先后往返北京61次。杜某通过购买短途车票乘坐较长区间的行为，达到逃票乘车的目的，已经查明的涉案票款达到了11180元，构成刑事犯罪。