安徽安庆发生凶杀案致五人死 嫌犯被批捕

中国安徽省安庆市迎江区上个月19日发生一起致五人死亡的故意杀人案。经公安机关提请，4月30日，安庆市迎江区检察院以涉嫌故意杀人罪，将犯罪嫌疑人范建伟批准逮捕。

据“安徽检察”公众微信号今天（3日）报道，检察机关审查逮捕时认定，犯罪嫌疑人范建伟现年22岁，系安庆市怀宁县人，从事个体经营。此案中的五名被害人分别为犯罪嫌疑人范建伟的继母范某及其儿子葛某、儿媳夏某和他们的一双未成年儿女。2017年，犯罪嫌疑人范建伟与葛某合伙开了一家麻辣烫店，至2019年4月，因经营问题范建伟对葛某产生了不满。

2019年4月19日下午，范建伟驾车来到迎江区某小区葛某家中，二人因合同纠纷发生争执，范建伟遂产生杀死葛某的念头。后范建伟从自己车中取出匕首，借故返回葛某家，并趁葛某不备，对其连续捅刺。作案后范建伟准备乘电梯离开时，恰巧碰见回家的范某、夏某及其儿子、女儿出电梯。见事情败露，范建伟又持匕首先后将范某祖孙四人残忍杀害。经鉴定，五名被害人均系他人持单刃锐器捅刺致心脏、肺脏、肝脏等部位破裂，急性大出血合并而死亡。

4月20日晚，当地公安机关接到群众报案。4月21日凌晨，逃亡途中的范建伟报警自首。

案件发生后，安庆市及迎江区检察院第一时间派员提前介入，引导侦查取证，两级检察长均前往案发现场了解案情。4月28日，公安机关提请批捕后，迎江区检察院检察长吴才广作为案件承办人，认真审查案卷，讯问了犯罪嫌疑人，核实了有关证据。经审查认为，犯罪嫌疑人范建伟故意杀害他人，已涉嫌故意杀人罪，遂依法作出批准逮捕决定。

目前，该案在进一步侦办中。