成都游乐园致命意外：涉事场地两年内曾发生两起事故

中国成都天府新区太平镇一个游乐园前天（1日）发生游客冲出滑梯防护设施事故，造成两人死亡。有中国媒体揭露，这个游乐园从开幕至今两年间曾发生过两起事故，网上关于其安全性的差评很多。此外，有关部门早已勒令其停业，但一次次的整改通知，似乎一再成为一纸空文。

据“中国之声”微博报道，附近不少村民告诉记者，2017年“孩子的院子”游乐园在刚开业后，就发生过安全事故，有三人受伤，随后还发生过一起小事故，有一个小孩冲出滑道受伤，这次发生的事故是第三起事故。

实际上，网上关于孩子的院子的质疑有不少，某知名点评网站上就有不少差评，设备简陋、安全人员不到位、项目危险度高等三项质疑频繁出现。昨天上午的时候，该网站还能打开看到跟“孩子的院子”相关的购买信息和评论，到下午的时候，该网站跟“孩子的院子”乐园相关的信息全部删除了，无法打开。

目前天府新区太平街道办事处纪工委书记肖刚介绍说，游乐园建成后，有很多违法的地方，从2017年街道办就陆续下发过多个整改通知：“本身它是我们园区的一个企业，该给他要求要求到，他自己不按照规矩去办，其实啊，就是擅自开园。”

2017年7月9日该游乐园观景云梯发生坍塌，造成三名游客不同程度受伤。成都天府新区管委会随后组成调查组对事故进行调查。调查组由监察局、经济发展局、科技创新局、质监局、公安分局、工会办事处、太平街道办事处等相关负责人组成。

游乐园由成都市兰花楹农业开发有限责任公司开发。调查组发现，该游乐园内所有游乐设施的设计和施工都以聘用人工的方式完成，其游乐园整体布置、游乐设施的设计和施工等均未聘请第三方机构实施。蓝花楹公司聘用游乐园设备设计人员李清华，原来是从事服装箱包设计，没有从事游乐设备设计经验，也没有游园设备设计专业培训；焊接岗位工作人员李运冬没有特种作业的操作证，游乐园也没有经过第三方有资质的公司进行安全验收，导致了事故的发生。

肖刚也说，从2017年6、7月份开业，到目前为止快两年的时间，“孩子的院子”游乐园就一直没有合法的手续，都是偷偷摸摸的搞经营。