山东传出有“差生”被禁参加考试

中国山东省菏泽市东明县一初中传出班主任禁止“差生”参加考试的新闻，县教育局与省教育厅先后出面回应。教育公平、学生权益保障等问题成为热议焦点。

据中国人民网昨天（2日）报道，近日，一名学生家长通过微博爆料，山东省菏泽市东明县万福中学不让初三学习成绩差的学生参加中考，而且在上课期间，班主任还用攻击性、侮辱性的语言来羞辱那些学习成绩差的学生。

事件被央广网、《南方都市报》等中国媒体跟进后，引起公众关注。4月17日，该学生家长向媒体透露，学校大概有100多名学生不能参加中考，被强制分流到技能类学校。当日晚间，该校一班主任回复媒体称，事件属实，系当地教育局规定。并透露班上共有50名学生，其中20多人不能参加中考。

4月18日，东明县教育局工作人员称，收到过投诉，已经派人到学校调查此事，确认该班主任存在禁止学生参加中考的情况，但并非是“教育局规定”，而是这位班主任个人对教育局传达的会议精神领会出现了偏差。目前这名班主任已经认识到自己的错误，向相关学生和家长赔礼道歉，也不再担任班主任。

班主任与教育局说法不一致，再次引来舆论质疑。4月21日，东方网发布题为《禁止“差生”参加中考，是“班主任误读政策”？》的评论文章。随后，长城网也发布《禁止“差生”中考，“误读政策”背不起升学率崇拜的锅》的文章，舆情热度持续走高。

面对争议，4月21日，山东省教育厅通过其官方微博“山东省教育厅”发布紧急通知称，针对网曝“东明100多名学生疑成绩差被强迫不能参加中考”的事件，菏泽市委、市政府立即进行了严肃查处。并表示，各地要从中吸取教训，采取有效措施，正确宣传解读高中阶段学校招生政策，严禁强制初三学生分流和剥夺学生中考权利。之后，《经济日报》、《北京青年报》、澎湃新闻等陆续发表评论文章，呼吁保障学生权益、维护教育公平。