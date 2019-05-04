国民党二二八事件等33笔政治档案 台促转会宣布将移归国有

台湾促进转型正义委员会（简称促转会）昨天宣布，经5月1日召开委员会会议，对于国民党去年所通报的档案清册，决议第一阶段审定其中33笔为政治档案，主要是包括二二八事件与动员戡乱体等史料，这33笔政治档案将移归国有。

据《自由时报》消息，促转会发言人叶虹灵表示，促转会昨天已将处分书寄给国民党，国民党应于处分书送达30日内将相关档案原件移归国发会档案管理局。

据悉，针对促转会的决议，国民党可在30天内申请复查，政党若抗拒移交档案，可依促转条例开罚100万元（新台币，下同，约4万4000新元）以上、500万元以下罚锾。

促转会表示，这次审定过程中，促转会除邀请专家学者提供意见外，也发函请国民党提供档案内容及陈述意见。这批审定为政治档案的33笔内容涉及1947年二二八事件发生当时国民政府、民间各界对事件之处理意见、决策及特定人士于事件期间之活动纪录，以及动员戡乱体制、戒严体制之建立及施行，包括1945年8月15日以后政府机关（构）颁定之法律命令，政党举行之会议、议案、党内执行动员戡乱、戒严等相关档案、文件与纪录。

由于上述档案符合促进转型正义条例第三条第二款对政治档案的定义，促转会会因此议决议审定为政治档案。

促转会表示，国民党去年10月间向促转会通报之档案共43095笔，内容十分庞杂，经促转会逐一检视，初步已排除约2万笔应非属政治档案，其中有大量的一般性出版品如《宋代灾荒的救济政策》、《庄子的政治思想》、《先秦史研究论集》、《明代清代史研究论集》、《溥仪之死及其生平》、《慈禧太后庚子西奔琐忆》、《义和团与八国联军之战评述》、《曹锟贿选始末》等；或所述内容在促转条例规范时段以外者，包括国民党于中国大陆时期北伐、对日抗战等资料，如《北伐前后的成都工会》、《民十九“中原大战”忆往》、《抗日战史》、《抗日时期之空军》等。

促转会在审定过程中也发现，外界普遍关心的文化工作会、海外工作会等档案，都不在这次通报的范围，相关档案目录也不在其党史馆公开。促转会后续将依法请政党继续通报政治档案，并持续进行审定作业。

针对促转会宣布国民党33笔政治档案移归国有，国民党文传会主委程美华昨晚指出，昨天傍晚五点半才收到促转会的处分书，国民党内部会先研究讨论相关内容是否对国民党造成伤害，然后再与律师商讨，若有必要的话，未来会循法律途径进行后续处理。