美国防官员称美忠实执行台湾关系法 对教培中心进行指责

美国国防部印太事务助理部长薛瑞福（Randall Schriver） 昨天（3日）指出，中国大陆胁迫台湾的行为，造成整体区域不稳定。至于美方是否售台F16-V战机，薛瑞福说，无法谈论潜在军售案，但美国透过忠实执行《台湾关系法》支持台湾。薛瑞福也对教培中心进行指责。

据台湾《联合报》报道，薛瑞福当天在美国国防部就前一天发布的中国大陆军力报告举行记者会，被问及美方售台F16-V战机、M1战车进程，以及美舰频繁航经台湾海峡等议题。

薛瑞福表示，美国透过忠实执行台湾关系法支持台湾，这包括当台湾面临威胁时，美方供台防御性质的武器，让台湾能有效自卫；美方将会持续依照台湾关系法执行，这仍是处理台湾所面临中国大陆持续增强压力的最好机制。

薛瑞福指出，他无法谈论仍在考量的潜在军售案，并称大陆企图透过外交、政治、经济方面孤立台湾，台湾应需要增强信心，也需要来自美国与其他友人、合作伙伴的支持。

被问及若中国大陆入侵台湾，美军是否会协助防卫台湾，薛瑞福回应，依照美国法律，当台湾面临经济抵制或封锁禁运等威胁，为美国所“严重关切”，总统会咨询国会如何适当回应。

薛瑞福接着说，但过去的经验清楚表明，当台湾遭受威胁，美国都会以适当方式回应，以帮助支持台湾，相信未来美方也会希望看到台湾能维持其地位，免受胁迫，但关于特定的回应方式，依法需要咨商。

关于美舰频繁航经台湾海峡，薛瑞福说，台海是国际水域，美国航经，大陆也通过，而美国不会反对大陆通过，因为各方都能通过国际水域；只要美方认为需要，就会持续执行，预期其它国家或地区也会这么做。

薛瑞福致词时也提及，大陆对台的胁迫行为，不仅对台，而是对整体区域造成不稳定，并称大陆企图透过外交手段孤立台湾，施以经济压力，并企图透过干涉其选举破坏台湾民主。

另据路透社报道，薛瑞福对教培中心进行指责，并称超过100万人被送入教培中心。

薛瑞福也将教培中心称为“集中营”。有记者提问为何使用这一名称，薛瑞福对此回应时解释，据他们对教培中心人数的了解，可能有近300万中国公民被送入教培中心，并称这一人数所占的人口比例“非常显著”，并且在考虑到他们所了解到的教培中心情况、中国大陆当局的目标等其他因素后，他认为使用“集中营”来形容教培中心是“恰当”（appropriate）的。