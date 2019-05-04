江西省委书记发文：杜绝“高级黑”“低级红”

中共中央党校主办的《学习时报》昨天（3日）刊登江西省委书记刘奇署名文章《旗帜鲜明加强党的政治建设》。文章提及，坚决杜绝任何形式的“高级黑”“低级红”。

据中国《新京报》旗下“政事儿”微信公众号报道，文章指出，江西作为革命老区、红土圣地，更应当传承对党忠诚的红色基因，严守党的政治纪律和政治规矩，完善党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示精神贯彻落实的督查问责机制，加强对贯彻执行党的路线方针政策和决议情况的督促检查，坚决杜绝不敬畏、不在乎、喊口号、装样子的问题，坚决杜绝一切偏离“两个维护”的错误言行，坚决杜绝任何形式的“高级黑”“低级红”。

全文如下：

《中共中央关中共中央关于加强党的政治建设的意见于加强党的政治建设的意见》》对新时代党的政治建设作出全面部署。在新时代，必须深入学习贯彻习近平总书记关于党的政治建设的重要论述精神，旗帜鲜明加强党的政治建设，着力提高新时代党的建设质量，推动全面从严治党向纵深发展。

党的政治建设是党的根本性建设，决定党的建设方向和效果。党的十八大以来，习近平总书记从党和国家事业全局出发，对加强党的政治建设作出一系列重要论述，为全面推进党的建设新的伟大工程提供了根本遵循。今年初印发的《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，对新时代党的政治建设作出全面部署。我们要深入学习贯彻习近平总书记关于党的政治建设的重要论述和《意见》精神，旗帜鲜明加强党的政治建设，着力提高新时代党的建设质量，推动全面从严治党向纵深发展。

以深化理论武装坚定政治信仰

坚定的政治信仰，是共产党人的政治灵魂。加强党的政治建设的根本任务，就是要坚定对马克思主义的信仰、对共产主义和中国特色社会主义的信念。习近平总书记强调，崇高信仰始终是我们党的强大精神支柱，一些党员干部出现这样那样的问题，说到底是信仰迷茫、精神迷失。有了坚定的理想信念，站位就高了，心胸就开阔了，就能坚持正确政治方向，做到“风雨不动安如山”。信仰信念不是凭空产生的，必须建立在高度的理性自觉之上。只有坚持不懈地加强马克思主义理论武装，才能有信仰上的坚定和政治上的清醒；只有思想理论水平的真正提高，才能有情感上的高度认同和行动上的坚定自觉。习近平新时代中国特色社会主义思想，是当代中国马克思主义、21世纪马克思主义，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南，是经过实践检验、富有实践伟力的强大思想武器。我们必须以高度的政治自觉，坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务和长期战略任务，作为各级党委理论中心组学习和干部教育培训的重中之重，推动学习贯彻不断往深里走、往实里走、往心里走，从根本上筑牢政治信仰的基石。引导全体党员读原著、学原文、悟原理，深入开展大学习大培训，坚持全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，真正掌握贯穿其中的马克思主义立场观点方法，切实把信仰信念信心建立在对马克思主义的深刻理解和对历史规律的深刻把握之上。同时，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育人民、凝聚人心，创新学习教育形式和思想政治工作方法，坚决反对各种歪曲、篡改、否定马克思主义的错误思想，守好壮大“红色”阵地，引导管控“灰色”阵地，亮剑遏制“黑色”阵地，巩固马克思主义根本指导地位和全省人民团结奋斗的共同思想基础，凝聚建设富裕美丽幸福现代化江西的强大正能量。

以践行“两个维护”强化政治领导

党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。旗帜鲜明加强党的政治建设，最根本的是要全面加强党的领导，最核心的是要树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。党的十八大以来，党和国家事业之所以能够取得历史性成就、发生历史性变革，最根本的就是有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。“两个维护”是党的十八大以来我们党的重大政治成果和宝贵经验，也是最重要的政治纪律和政治规矩。中国特色社会主义进入新时代，国际国内形势更加复杂多变，来自各方面的风险挑战比以往任何时候都多，我们党要以新气象新作为统揽推进伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，必须维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，确保全党步调一致向前进。“两个维护”是具体的、实践的，既要内化于思想深处，更要落实到具体行动。我们必须以党章为根本依据，认真学习贯彻《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》等党内法规，把坚决做到“两个维护”作为对党绝对忠诚、树牢“四个意识”的集中体现，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。特别是江西作为革命老区、红土圣地，更应当传承对党忠诚的红色基因，严守党的政治纪律和政治规矩，完善党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示精神贯彻落实的督查问责机制，加强对贯彻执行党的路线方针政策和决议情况的督促检查，坚决杜绝不敬畏、不在乎、喊口号、装样子的问题，坚决杜绝一切偏离“两个维护”的错误言行，坚决杜绝任何形式的“高级黑”“低级红”。

以赢得民心民意夯实政治根基

人民是历史的创造者，是决定党和国家前途命运的根本力量。习近平总书记强调，加强党的政治建设，要紧扣民心这个最大的政治，把赢得民心民意、汇聚民智民力作为重要着力点。革命年代，我们党“唤起工农千百万，同心干”，依靠人民构筑起了真正的铜墙铁壁，凝聚起了赢得革命胜利的强大力量。今天，习近平总书记鲜明提出“把人民对美好生活的向往作为奋斗目标”，汇聚起了全党全国人民同心共筑中国梦的磅礴力量。必须牢记“政之所兴在顺民，政之所废在逆民”，任何时候都不忘为了谁、依靠谁、我是谁，坚持以人民为中心的发展思想，站稳人民立场、涵养为民情怀，立党为公、执政为民，着力解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。要始终把人民放在心中最高位置，坚持党性立场与人民立场相统一、对党负责与对人民负责相统一，想问题、作决策、办事情都从人民利益出发，发自内心地全心全意为人民服务，自觉自愿地同人民群众想在一起、干在一起。要忠实践行党的群众路线，深入贯彻中央八项规定精神和关于“基层减负年”的决策部署，坚决破除形式主义、官僚主义，持续纠治“怕、慢、假、庸、散”作风顽疾，全面做好稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生、防风险、保稳定各项工作，最大限度实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。满怀真情办好民生实事，坚决打好三大攻坚战，统筹做好就业、社会保障、教育、医疗卫生等工作，织密织牢民生保障网，纵深推进扫黑除恶专项斗争，尤其是要深入开展脱贫攻坚“感恩行动”，教育引导人民群众感恩党中央、感恩习近平总书记，让老区人民铁心跟党走的红色基因代代相传，不断夯实党执政兴国的政治根基。

以加强实践历练提高政治能力

习近平总书记强调，党的政治建设落实到干部队伍建设上，就要不断提高各级领导干部特别是高级干部把握方向、把握大势、把握全局的能力，辨别政治是非、保持政治定力、驾驭政治局面、防范政治风险的能力。在党员干部应当具备的各方面能力中，政治能力始终是第一能力。我们正在进行的具有许多历史特点的伟大斗争，既对党员干部的政治能力提出了更高标准，也为加强政治历练提供了广阔舞台。我们必须自觉把讲政治贯穿于党性锻炼全过程，在斗争实践中经风雨、见世面、长才干、壮筋骨，努力使自己的政治能力与担当的岗位职责相匹配。要炼就政治慧眼，科学运用马克思主义的思想方法和工作方法，善于从政治上研判形势、分析问题，透过现象看本质，不畏浮云遮望眼，不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，涵养草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的见微知著能力。要提高政治站位，常观大势、常思大局，自觉站在党和国家工作全局高度看问题、作决策、干工作，从国家发展战略中找定位、抓机遇、谋发展，牢牢掌握领导工作主动权，奋力开拓改革发展新境界，确保各项工作始终沿着习近平总书记指引的方向前进。要加强政治锻炼，以勇于自我革命精神打造和磨砺自己，做到矛盾问题敢抓、歪风邪气敢管、重大任务敢上、刀山火海敢闯，在大风大浪中培养大智大勇，在攻坚克难中实现能力跃升。要强化斗争精神，不怕事、不信邪，敢担当、敢负责，特别是在大是大非问题上敢于亮剑、善于斗争，坚决防止和克服嗅不出敌情、分不清是非、辨不明方向的政治麻痹症，保持共产党人的风骨、气节、操守和胆魄，真正当好党的政治建设的实践者、维护者、推动者。

以深化标本兼治净化政治生态

习近平总书记强调，政治生态是检验我们管党治党是否有力的重要标尺。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把全面从严治党纳入“四个全面”战略布局，以前所未有的决心和意志推进正风反腐，彻底改变了管党治党宽松软的状况，推动反腐败斗争取得压倒性胜利。但我们也要清醒看到，全面从严治党永远在路上。旗帜鲜明加强党的政治建设，必须坚持问题导向、深化标本兼治，切实把净化政治生态作为基础性、经常性工作，把“严”的要求长期坚持下去，持续建设风清气正的良好政治生态。要严肃党内政治生活，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，着力提高贯彻民主集中制的质量，有效落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，用好批评和自我批评的思想武器，让党员干部在严肃规范的党内政治生活中经常接受政治体检、打扫政治灰尘，净化政治灵魂、永葆政治本色。要严格选人用人标准，认真贯彻好干部标准，始终把政治过硬放在第一位，完善知事识人体系，坚持正确用人导向，真正把那些对党忠诚、勇于担当、能打硬仗、实绩突出、群众公认的好干部用起来，让真做事、能干事、干成事的实干者得实惠，让混日子、熬年头特别是投机钻营者没有市场。要加强党内政治文化建设，大力弘扬井冈山精神和苏区精神，培育和践行社会主义核心价值观，倡导忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值理念，抵制和反对关系学、“潜规则”。要持续加大正风反腐力度，压紧压实党委、纪委监委两个责任，充分发挥巡视巡察利剑作用，运用监督执纪“四种形态”，加强警示教育，扎牢制度笼子，规范权力运行，精准执纪问责，加快形成不敢腐、不能腐、不想腐一体推进的有效机制，坚决打好反腐败斗争攻坚战、持久战。