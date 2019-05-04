新加坡前外长杨荣文五四百年致辞：需要一场新的新文化运动

今天是五四运动一百周年纪念，新加坡前外长杨荣文为南洋孔教会主办的“五四运动百年纪念国际学术研讨会—从反传统到回归传统”发表书面致辞。

以下是书面致辞全文：

经历了一个世纪，世界局势发生巨大转变。过去遭列强蹂躏的中国，如今令列强越来越畏惧，对中国本质的误判，更加深了列强的恐惧感。不像当年帝国列强漠视中国的权益，引爆了五四运动，中国向来都没有帝国殖民的传统，只维护中国认为合法的国家利益。历史的教训让中国了解，奉行帝国殖民主义必自毙。不要干预他国内政，共生共荣方为上策。

在我们庆祝五四百年之际，中华民族应弘扬的五四精神是什么？应该是刚强与纯净的精神。欠缺刚强力量，中国人将再度被欺凌，但是刚强的中国不应怀有报复之心，也不可打压其他国家。中国梦不应是帝国梦，而是以植根纯净心灵为依据的美德。中国的发展必须奉行普世主义，尊重并包容一个多元的世界。否则，中国的崛起将无可避免地导致反中联盟的出现，而最终落得悲惨的下场。

一百年前，五四运动为海内外华人掀起了新文化运动。今日我们需要一场新的新文化运动，让中国的发展造福全人类。我们需要一个超越个人、家庭、亲属、朋友和中国政治，可包容多元文化和宗教，并宣扬“四海之内，皆兄弟也”的新儒家思想。21世纪的儒家思想，必须涵盖越来越综合性和城市化的世界。例如在社交媒体上，“礼”的表现就是一个严峻但必须面对的挑战。文明的社会，不可无礼。单靠法律是无法维系健全的网络空间。

我们需要来一场赛先生（Mr. Science）和德先生（Mr. Democracy）的新辩论。赛先生必须涵盖信息科技、人工智慧和生物科技的革命对人类社会道德的新挑战。德先生有必要认清国内与国际间政治和经济领域竞争的极限。在特定的时空里保持妥善的平衡，是一种政治艺术。

五四百年纪念不只是一个庆典，也是一个严肃反思和落实行动的关键时机。