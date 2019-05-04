高铁香港段治买短乘长问题：补票并加收1500或3000港元

每逢假期，中国铁路出行“买短乘长”话题便会引发舆论关注，各地警方已经多次出手打击。为解决这个问题，港铁就规定，凡没有购买来港车票的高铁乘客，擅自越站到达香港，除加收应补票价五成费用，还要缴交1500港元（303新元）或3000港元的附加费。

据澎湃新闻今天（4日）引述中新网去年9月的报道介绍，广深港高铁香港段车票2018年9月10日早晨8点在香港西九龙站正式开售，港铁9日晚在网上公布高铁票务及乘车条款，显示在内地高铁系统允许的越站补票机制，将不适用于西九龙站，凡没有购买来港车票的乘客，擅自越站到达香港，除加收应补票价五成费用，更需再按《香港铁路附例》缴交1500港元或3000港元的附加费。此外，高铁香港段也不允许乘客在原定班次列车开出后改签车票。

参照铁路总公司和香港铁路共同制定的《广深港高速铁路跨境旅客运输组织规则》：列车不办理前往西九龙站的越站，如旅客自行越站乘车至西九龙站，将被视为“无票”。《规则》指出，如声称误乘或坐过站的旅客，必须在抵达西九龙站的10分钟内提出，否则也会按“无票”处理。

《规则》第十九条明确，无票或持有伪造或涂改等无效车票乘车，除了补收自乘车站起至西九龙站之间的车票票价，更会加收应补票价的五成。如在西九龙站发现乘客无票乘车、以较低等级车票乘坐较高级座位或滥用优惠等，不符合乘车条件的情况，除了会有上述处罚，更可按香港铁路有限公司(港铁公司)颁布的《香港铁路附例》，加收1500港元或3000港元的附加费，要视始发站是否属广深港线路而定。

此外，内地高铁允许乘客于原定搭乘的列车开出后，在尚有余票的情况下办理改票，乘搭前往相同目的地于同一日的其他班次。但《规则》第十三条规定，乘搭跨境高铁的乘客如在内地改票，必须在开车时间前30分钟进行，而在西九龙站，更需在开车1小时前办理改签，这意味着如果乘客迟到，只能另购车票。

就在广深港高铁香港段开通当天，根据上述《规则》开出的第一张罚单就来了，而挨罚的正是一名前往报道开通活动的记者。

报道引述《人民日报》客户端的消息称，2018年9月23日清晨，大批记者在深圳北站一站台等待报道广深港高铁香港段开通情况，首发是由深圳北站至香港西九龙的G5711列车，该车于6：44开出，此前有约15分钟时间给在场媒体记者登车拍照。由于一名深圳记者未能及时在列车开出前下车，因此只能跟着列车到了香港。到达香港后，由于这名记者没有买票，因此被罚款1500港元。对此，深圳陈伟律师表示，无票乘车可能影响个人在港征信记录。