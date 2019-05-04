中国铁总回应买短乘长情况 对“不愉快的现象”致歉

针对有中国网民5月1日反映两趟普速旅客列车的部分旅客“买短乘长”致列车超员的情况，中国铁路总公司有关部门负责人今天称，公司对于“一些令人不愉快的现象”导致旅客带来的困扰致歉。

据中国之声报道，该负责人介绍，五一期间旅客集中出行，铁路部分区段运能紧张，难以满足旅客出行需求，特别是5月1日当天全国铁路开行旅客列车9000多列，为了方便旅客出行，铁路部门根据旅客需求，采取了不同的售票组织方式，发送旅客1700多万人次，创历史新高，但也发生了一些令人不愉快的现象，给一些旅客带来了困扰，我们在此表示歉意。以青岛至曹县的5022次列车为例，沿途设置了高密、潍坊、淄博、济南、泰山、菏泽等12个车站，沿线群众短途出行需求旺盛，因此铁路部门除了发售长途车票以外，也发售了分区段的短途车票。

该负责人表示，今后铁路部门将采取以下措施，更好地做好假日旅客运输组织服务工作。一是针对部分运能紧张区段补强运力，科学安排运输组织。二是加强列车宣传引导和秩序管控，引导广大旅客按车票票面标明的车次、区段、座号乘车，不要“买短乘长”、越站乘车，影响列车运行秩序和后续旅客乘车出行。

该负责人表示，铁路部门将认真听取网民和社会公众的意见建议，采取有效措施更好地改进提高假日运输服务工作，并商有关部门增加诚信记录内容，铁路公安部门也将依法维护站车秩序，我们愿与广大旅客共同维护良好的乘车旅行环境。